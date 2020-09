Après des mois de sommeil forcé, on sait quand se profile la reprise du terminal 1 de l'aéroport Nice Côte d'Azur

Le terminal 1 (T1) a été fermé dès le début du confinement, avec la chute vertigineuse des vols de 99 %, soit trois à quatre vols quotidiens en mars. Ce qui en fait aujourd’hui un terminal fantôme, totalement fermé, tant côté trafic que commerces.

Le trafic passager devrait en théorie resté regroupé au T2 jusqu’au premier trimestre 2021. S’il a repris à 53 % à la mi-août, son volume, loin d’être à la limite maximale de capacité, ne justifie pas la réouverture du T1 : les départs sont passés de 121 à 80 destinations.

Les liaisons transatlantiques vers New York ou la Canada font défaut, mais aussi vers la Russie ou Pékin, ligne ouverte l’an dernier, qui aurait dû être renforcée cette année. Quant aux Européens, ils ne répondent pas vraiment à l’appel…

Sur le plan national, le contexte sanitaire a contraint les Français à choisir d’autres modes de transport. « La reprise dépendra de l’évolution du trafic passagers et de la conjoncture sanitaire. On n’est malheureusement pas à l’abri que les frontières soient refermées, et d’une deuxième vague de contamination », avance Aymeric Staub, à la communication de l’aéroport.

Pour qui le retour à la normale de la première plateforme française après Paris devrait prendre trois ans. En 2019, l’aéroport de Nice avait battu un record, avec 14,5 millions de passagers