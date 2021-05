Après 4 mois de fermeture, l’hôtel Métropole rouvre ses portes à Monaco

Une balançoire invite à s’asseoir dans une cascade de fleurs. Pas de doutes, dès l’entrée à l’hôtel Métropole Monte-Carlo, on célèbre le printemps. Et plutôt deux fois qu’une car le palace, en cette fin de mois d’avril, fête aussi sa réouverture.

Le 30 novembre dernier, l’établissement de l’avenue de la Madone fermait ses portes pour un hivernage destiné à des travaux d’envergure. Première étape de décembre à mai, des parties techniques ont été détruites pour bâtir de nouveaux espaces plus fonctionnels.

À première vue, rien de visible pour les clients qui ont pu, le 21 avril, retrouver inchangé le lobby bar si prisé de l’hôtel ou l’on peut déjeuner et dîner, alors que le restaurant gastronomique, lui, demeure fermé. "La première bonne nouvelle, c’est que nous avons revu tous nos clients fidèles", se réjouit le directeur général Serge Ethuin.

Le Grand Prix ? Un indicateur de tendance

Les équipes "extrêmement motivées" ont travaillé trois semaines en amont pour faire un grand ménage et se préparer le week-end de reprise, celui du Grand Prix Historique.

Un succès? "Nous avons rempli nos restaurants, mais coté hôtel, notre taux d’occupation n’a pas dépassé 30%, alors que nous étions pleins il y a trois ans". Cette fois les Anglais, première clientèle pour ce rendez-vous n’ont pas pu venir. L’hôtel a compté sur une clientèle venant en voiture de France, d’Italie ou de Suisse et présentant un PCR négatif à l’arrivée.

Ce week-end de reprise laisse-t-il présager ce à quoi ressemblera le Grand Prix de F1 ? "Il y a une montée en puissance", observe le directeur général. "De grosses réservations de suites, de petits groupes de société. De là à imaginer un Grand Prix habituel, la réponse est non. Notre objectif est bien sûr de remplir l’hôtel, mais ça va être un gros défi. Je pense que nous aurons 50 % des réservations dans les derniers 8-10 jours".

La mise sur l’été

Une chose est sûre pour Serge Ethuin : l’édition 2021 du Grand Prix n’attendra pas financièrement parlant celle de 2019.

"Mais il ne faut pas faire de comparaison, au risque d’être toujours déçu. Aujourd’hui, on continue à travailler sur les marchés de proximité et nous misons beaucoup sur juillet/août avec le retour partiel de la clientèle américaine et Moyen Orient qui pourra voyager. Et je crois que nos résultats seront meilleurs que l’été dernier. Cette année, les gens vaccinés pourront voyager plus facilement et se sentiront plus en sécurité".

Des travaux jusqu’en 2023

Coté travaux, le planning a évolué et s’étend désormais jusqu’en 2023. L’hôtel fermera temporairement début 2022 pour raccorder les nouvelles cuisines et permettre au printemps prochain l’inauguration du nouveau restaurant, du nouveau bar et des salons de réception ravivés.

Dans l’intervalle, des travaux de rénovation seront menés dans certaines chambres.

Puis l’hôtel fermera à nouveau totalement d’octobre 2022 au printemps 2023, le temps de rénover le reste des chambres et suites et ainsi proposer aux clients dans deux ans, un hôtel totalement neuf.