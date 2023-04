Année historique pour la Caisse d’Épargne Côte d’Azur

"Malgré le contexte perturbé de la guerre en Ukraine, l’inflation, les difficultés d’approvisionnement et le taux d’usure, 2022 a été historique, se satisfait Claude Valade, président du directoire de la Caisse d’Épargne Côte d’Azur (Cecaz). Nous avons continué à faire notre métier, c’est-à-dire financer l’économie régionale qui fait preuve de résilience et réinvestir l’épargne qui nous est confiée pour accompagner les investissements de nos 675.000 clients dont plus de 13.000 nouveaux."

La banque coopérative régionale a financé 30.000 projets de vie au nombre desquels 7.500 immobiliers. Elle a accordé quelque 3,8Mds€ de crédits aux particuliers et aux acteurs économiques avec une progression de 6,8% des crédits pour les entreprises; 3,3% de ceux aux professionnels de l’immobilier et 8,6% aux professionnels.

"Notre produit net bancaire, – PNB, l’équivalent du chiffre d’affaires –, s’élève à 363,5M€, en progression de 1,8% dans un contexte adverse marqué par la remontée brutale des taux", précise Jean-Yves Morin, membre du directoire en charge du pôle Finances & Expertises.

Autres motifs de satisfaction, "Le résultat net historique de 92M€ porté par une bonne maîtrise des charges à 215M€ et la rentabilité à 59,1% qui met la Cecaz sur le podium des Caisses d’Épargne en France. Notre coût du risque a baissé à 28,3M€ et nous avons consolidé nos fonds propres qui, à 1,852Md€, sont en hausse de 2,4%. Enfin, un quart des PGE souscrits a été remboursé par anticipation et pour le reste, le taux de défaillances avoisine les 3%."

Proche et utile

En cette année record, la banque régionale a joué à plein son rôle de proximité et d’utilité avec la rénovation de deux agences à Aups et Carros, l’ouverture d’une nouvelle agence à Saint-Martin-du-Var et le déploiement d’e-agences: une Économie locale dédiée aux associations de proximité et aux communes de moins de 7.500 habitants et une Pro pilote à destination des professionnels. "Aux clients d’opter pour le canal de leur choix", souligne Claude Valade.

Filières porteuses

Fidèle à sa logique affinitaire lancée il y a quelques années, la Cecaz a continué à soutenir les filières porteuses du territoire. "Quatre caves et domaines sur dix sont clients de Vitibanque et 400 M€ de crédits ont été distribués en six ans, précise le président du directoire. Nautibanque a financé 60 dossiers de bateaux pour un total de 20M€. Nous avons aussi déployé Territoire Tourisme, un centre d’affaires à Nice et Toulon dédié à l’écosystème régional du tourisme avec sept collaborateurs. »

Auquel est venue s’ajouter une direction des professionnels de l’immobilier BtoB et BtoC. "Parce qu’on est partenaire historique de l’immobilier et qu’on a vocation à le rester. On a la liquidité pour continuer à accompagner les professionnels du secteur dans une année qui s’annonce compliquée avec le déficit d’offres, l’écrasement des marges lié à l’augmentation des matières premières…", insiste Claude Valade.

On va continuer à s’arc-bouter

sur le financement de l’économie régionale.

Cette nouvelle direction regroupera les expertises de la Cecaz et sera présente sur toutes les chaînes de valeur, de la promotion au logement social en passant par les marchands de biens et l’immobilier de luxe. Le secteur représente 11% du PIB du territoire et la Cecaz qui a octroyé 768M€ de crédits en 2022 entend accompagner les enjeux de la filière notamment dans la transition énergétique qu’il s’agisse des normes RE2020, de l’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) ou de la réhabilitation des passoires thermiques.

La Cecaz a également consacré près de 1M€à la RSE, accompagné 211 projets de microcrédits Créasol pour un montant de 1,55Md€. Et poursuit son action de mécénat sportif et culturel. Propriétaire d’un violoncelle depuis 2018, la banque "l’a prêté à une élève du conservatoire de Toulon qui peut ainsi se perfectionner", explique Françoise Lemalle, présidente du conseil d’orientation de surveillance et de la Cecaz.

Perspectives 2023

Tout va donc pour le mieux? Si 2022 était une année historique, "2023 s’annonce plus compliquée et le marché sera volatil", anticipe Jean-Yves Morin. La distribution du crédit sera ralentie par les contraintes du taux d’usure et de taux réglementés.

Toutefois, Claude Valade demeure serein: "Avec 1,852Md€ de fonds propres, nous sommes solides financièrement et l’économie régionale reste dynamique malgré des différences sectorielles."

Et il promet: "On va continuer à s’arc-bouter sur le financement de l’économie avec les agences de proximité à destination des particuliers tout en renforçant nos expertises et notre utilité pour faire en sorte que l’économie globale de la Côte d’Azur passe 2023 sans encombres."