Altores à Monaco présente ses employés augmentés

Ils ont à peine 23 ans. Louis L’Herrou et Tom Haneuse ont fondé en Principauté Altores en septembre, une startup spécialisée en intelligence artificielle mais aux applications bien concrètes. Aussitôt née, Altores a intégré l’accélérateur d’innovation MonacoTech. À Monaco donc. "Nous nous sommes rendu compte que beaucoup de tâches redondantes, telles que le service client, la gestion des réseaux sociaux et plus particulièrement les tâches administratives, consommaient le temps précieux d’une multitude d’entreprises." Louis L’Herrou raconte la genèse de la startup. "Passionnés de tech, de blockchain et d’intelligence artificielle nous avons créé un outil intelligent. Adaptable. Notre premier assistant utilise tous les documents officiels et autres formulaires en libre accès sur le site du Gouvernement de Monaco. Avec un peu d’IA, nous avons mis sur pied le chat MyMonaBot."

Chat multilingue

MyMonabot est une discussion entre vous et un assistant virtuel. Particularité, vous pouvez lui parler dans la langue que vous souhaitez, lui demander ce qu’il faut faire pour créer une société à Monaco si vous êtes natif d’Ukraine ou du Liban par exemple. Les réponses arriveront avec le lien vers les formulaires associés à votre demande. Après avoir réussi ce challenge, les deux startuppers décident d’aller plus loin dans l’automatisation de toutes les tâches possibles dans une société, faire gagner en temps et en productivité.

Community manager virtuel ?

Pourquoi? "Parce que l’automatisation, c’est un réel gain de temps. Nous avons alors créé un “employé augmenté” qui s’occupe de publier des contenus avec photos sur les réseaux sociaux pour booster la visibilité de la société, tout comme la productivité des salariés auxquels on aura dégagé du temps pour se concentrer sur des missions plus importantes, qui nécessitent la main humaine."

Est-ce uniquement un community manager? "C’est une WebApp disponible sur ordinateur ou smartphone qui joue soit le rôle d’un responsable marketing, soit celui d’un gestionnaire administratif ou d’un service client – les modules que nous proposons pour l’instant. En quelques questions sur le chat, on étudie le contexte de la société pour s’adapter à ses besoins, personnaliser les formules de communication pour des interactions plus ciblées. Les outils seront différents suivant l’état d’avancement de l’entreprise."

Posts ciblés sur les réseaux sociaux

Prenons un exemple: vous êtes carrossier et vous venez de signer un partenariat avec la marque de pneus X. Vous indiquez à votre employé augmenté du module marketing digital: "Signature d’un partenariat avec X" et il va publier un post sur LinkedIn ou Instagram indiquant ce partenariat, avec photo, contenu adapté et tags ciblés. En instantané. De même, si l’un de vos clients a une question, dans n’importe quelle langue, il peut la poser à l’employé augmenté "service clients" et il sera guidé vers une réponse, en différentes étapes.

Les deux amis sont seuls au pilotage de l’appli lancée en fonds propres. Ils cherchent à valider certains partenariats majeurs avant de se tourner vers une potentielle levée de fonds.

Leurs employés augmentés seront prochainement en phase test auprès de quelques entreprises pilotes et devraient être prêts au début du deuxième trimestre 2024. Déjà, une vingtaine de clients sont intéressés, PME comme institutionnels. "Nous sommes passionnés, par tout ce que cela peut améliorer pour les entreprises et la société plus généralement. Nous sommes ravis de la technologie que nous avons développée et souhaitons que d’ici dix ans, Altores soit connue à l’international."

> MyMonaBot est accessible gratuitement depuis le site d’Altores.

> Sur abonnement, de 100 à 149 euros mensuels suivant le module.