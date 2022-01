Akt.io, l’application mobile qui va secouer le monde de la finance

"On nous surnomme les Robin des Bois de la finance. L’application que nous avons conçue, Akt.io, permettra d’automatiser vos investissements, de faire fructifier votre argent quotidiennement et d’effectuer des paiements avec vos actifs, qu’ils soient bancaires, numériques ou traditionnels. Nous irons bien au-delà de ce qui propose aujourd’hui le système bancaire classique." Le pitch est clair, Stéphane Perrin, cofondateur d’Akt.io avec Gaël Itier (notre photo) sont en train de finaliser une application mobile aussi ergonomique qu’une plateforme de streaming, capable de gérer et faire travailler votre argent qui reste disponible à chaque instant.

Prendre la main sur ses finances

"Ce que nous allons proposer, c’est une alternative au système bancaire vieillissant, explique le cofondateur Gaël Itier. Nous souhaitons apporter de la transparence dans un monde de monopole, redonner confiance aux clients qui peuvent désormais prendre leurs finances en mains." Leur solution viendra en effet secouer le monde de la finance. Contrairement aux néo-banques actuellement sur le marché, Akt entend être "le compte qui se focalise sur votre épargne plutôt que sur vos dépenses." Comprenez par là que l’application mobile qui réunira sur une même interface tous les investissements possibles que vous pouvez réaliser ne sera pilotée que par vous et entièrement sécurisée par la blockchain.

Disruptif

Parce que vous pourrez, en quelques clics depuis l’appli, choisir avec lequel de vos comptes vous souhaitez régler vos courses via votre carte bancaire dotée d’un cavalier doré (lire par ailleurs). Avec Akt.io, vous pouvez aussi oublier tous les classiques de la banque comme recevoir sa carte de crédit par courrier avec le code à gratter que l’on ne retient jamais; bloquer son épargne pendant 3, 4 ou 5 ans rémunérée à 1%. Le cofondateur Stéphane Perrin assure "ce temps est révolu." Vous entrerez dans une autre dimension. Une dimension où pour l’heure, la startup fait cavalier seul.

Si le siège social est encore basé à Londres, Gaël Itier laisse entrevoir que cette installation à Sophia Antipolis pourrait devenir le siège d’Akt. Plus de 3.000 m² de bureaux sur quatre niveaux, en cours d’aménagement mais déjà bien équipés. Écrans d’ordinateur gigantesques, tours transparentes au liquide de refroidissement qui turbine, salles de réunion et coin café à chaque étage et un dernier niveau avec terrasse au design high tech qui promet de belles soirées démo à venir. À n’en pas douter, l’entreprise met les petits plats dans les grands, forte d’un recrutement déjà acté de 130 personnes (80 à Sophia) et devrait compter 250 à 300 collaborateurs d’ici la fin de l’année, 1.000 à l’horizon 2025, au sein de la technopole.

27 millions levés

"On sait que notre concept va frapper fort très vite, on prend les devants. Nous bouclons une levée de 27 millions (ICO) pour cette appli qui sera d’abord disponible en anglais et fin d’année en français. Cette levée permet notre déploiement à Sophia. Nous sommes des enfants du pays: Gaël sort de Polytech Sophia et nous savons la qualité des profils que l’écosystème azuréen permet de recruter. La FinTech ne demande qu’à se développer ici. C’est un peu la Silicon Valley européenne."

Un coffre qui rapporte

Dans les services proposés, il y a ce "robot" qui fait travailler votre argent. "Tout est mathématique, tracé et sécurisé par la blockchain et c’est vous qui choisirez le niveau de risque que vous êtes capable de courir. Au pire moment de l’année, il pourrait être de 3 à 4% du montant de votre investissement."

Il y a aussi la possibilité d’ouvrir un "coffre" (sorte de compte épargne mais disponible à tout moment) qui affiche un rendement compris entre 8 et 10 % en moyenne (taux variable). Parce qu’ils misent sur l’épargne et non sur les dépenses. Le business model d’Akt ? La startup se rémunèrera sur vos gains, fruits de l’œuvre du "robot": "Une juste rémunération du travail des équipes qui ont mis au point des algorithmes très aboutis, transparents et sécurisés, qui créent de la valeur ajoutée pour le compte de l’usager." Autre source de revenus: l’abonnement en fonction de la formule de gestion choisie qui peut donner accès "à des services extraordinaires". Avec 100.000 à 200.000 utilisateurs, la startup envisage d’être "à l’équilibre. Et nous en visons 1 million à court terme."

Voilà qui devrait faire de ce cavalier, une belle licorne.



