Airbnb, Leboncoin, Vinted... certains de vos revenus sont désormais imposables. On vous explique

Vous avez peut-être déjà reçu un mail de la part de l'une d'elles. Selon le code général des impôts, les plateformes de vente en ligne qui mettent des personnes en relation, comme Airbnb, Leboncoin ou Vinted ont encore dix jours, jusqu'au 31 janvier, pour vous envoyer "le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur au cours de l'année civile précédente". Dans certains cas, ces informations sont également envoyées directement à la direction générale des finances publiques.

Selon votre situation, vous avez peut-être des informations à transmettre dans votre déclaration d'impôts. On vous explique.

Les revenus de la location d'un appartement sont-ils imposables?

Oui. Si vous mettez votre logement en location, sur Airbnb par exemple, "les revenus sont imposables", déclare le gouvernement qui précise toutefois les situations.

Si cela vous rapporte entre 305 et 70.000 euros sur l'année, l'impôt s'élèvera à 50% de vos recettes. En dessous de ces montants, vous ne payez rien. Au-delà de 70.000 euros, vous entrez dans le principe de "régime réel" qui considère la location comme votre activité professionnelle.

Et pour les ventes en ligne?

Cela dépend. Les biens vendus à titre occasionnel, un vêtement trop petit ou une guitare qui prend la poussière, et dont "il ne s’agit pas d’une activité professionnelle", ne sont pas imposables.

Quelques exceptions toutefois. Les ventes de plus de 5.000 euros, en dehors de l'électroménager et des voitures qui en sont exonérés, rentrent dans le cadre des "plus-values de cession de biens" et sont imposées à hauteur de 19%. Les ventes de bijoux, objets d'art, d'antiquité ou de collection, dont le prix est supérieur à 5000 euros, sont soumis à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux.

En revanche, "si vous achetez ou fabriquez des biens afin de les (re)vendre, les revenus de cette activité sont imposables", précise le gouvernement. Ces activités sont désormais considérées comme professionnelles et doivent être déclarées.

Vider les placards, oui, mais de façon raisonnable. Dernier point: si ces ventes n'excèdent pas 82.800 euros, vous ne devez pas de TVA.