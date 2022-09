À Toulon, Twiggy Creative Universe se veut une marque de conscience

L’idée

Créer une belle marque unisexe en slow fashion, durable, éthique, fabriquée en partie en upcycling. S’approcher du minimalisme avec peu de collections, composées de belles pièces – voire des pièces uniques – plutôt que de multiplier les productions bon marché. Une mode collaborative, dans le respect des droits humains et, autant que possible, dans le respect de l’environnement. C’est l’essence de TCU (Twiggy Creative Universe).

Le parcours

Entrepreneure à Toulon depuis 2017, Natacha Forcinal est une créative. Passionnée d’arts, elle rêvait d’un projet collaboratif avec des artistes. Après étude de marché et à force de persévérance, elle donne naissance à la marque Twiggy Creative Universe, aidée de son fils Timothé Camara, auquel elle confie la direction artistique.

"On a cherché des fournisseurs pour une mode responsable et éthique. On a démarché des usines au Portugal, en Italie, explique-t-elle. C’est très compliqué de produire de petites quantités. J’ai eu la chance de trouver de belles manufactures. Pour les cuirs, je voulais la meilleure qualité possible et une usine de confiance. J’ai fini par trouver, mais plus loin, au Pakistan. Un vrai parcours de combattant et beaucoup de stress."

L’objectif

Natacha Forcinal espère pérenniser la société et la marque, et créer une embauche "dès que possible évidemment. Ce que je souhaiterais, surtout, c’est que ça devienne une marque collective, comme Walk in Paris. J’aimerais que se crée une synergie avec des artistes, des musiciens notamment. C’est d’ailleurs dans cet esprit que la collection va sortir, puisque mon fils Timothé, qui est musicien [nom d’artiste : Pengryffeyy, ndlr], présentera son album le soir du lancement de la collection TCU."

L’investissement

"La cession de ma première affaire étant tombée à l’eau, j’ai essuyé refus sur refus pour financer mon investissement. J’ai dû faire un prêt personnel afin de sortir mes premières collections. Ma banque m’a accordé 11.000€. Mon père s’est porté garant. J’ai sollicité des artistes locaux, Hilde Laszak et Daja Do Rosario. Je me suis appuyée sur l’agence Mescal y Tequila pour le graphisme, le site web et la communication."

La plus-value

Tous les produits sont créés dans des matières naturelles de haute qualité et colorés avec des teintures naturelles non polluantes.

Entre les collections, TCU fait du upcycling. "On achète des invendus de grandes marques et on les transforme, soit au moyen de la sérigraphie, soit pour en faire des pièces uniques signées par des artistes."

Le produit

Pour sa collection 2022, la créatrice de TCU s’est inspirée du couple mythique formé par Nefertiti et Akhenaton. "Nefertiti est une figure du féminisme. Elle a été la première femme à posséder son propre char et lui, l’a toujours soutenue", sourit Natacha Forcinal.

La love story égyptienne se décline ainsi, tantôt flashy, tantôt discrète, sur les sweats, survêtements, carrés de soie et jeans TCU.

Un autre mythe avait occupé l’esprit des créateurs pour les blousons, déjà du temps de la collection 2021: le Varsity Jacket (ou teddy). "On a fait broder la marque comme pour université du Twiggy. C’est d’ailleurs comme ça qu’on a eu l’idée du nom."

La collection 2022 sort officiellement sur le site de TCU ce jeudi 29, et le 1er octobre dans la boutique toulonnaise Vibe où elle restera quinze jours. Elle sera ensuite proposée dans des boutiques éphémères. Prochain arrêt: Arles.



> www.twiggy-shop.com