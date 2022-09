A Toulon, découvrez "Je suis la femme de ma vie", une coopérative qui fédère

L’idée

Pour ses 40 ans, elle a remis à zéro les compteurs de ses vies pro et perso. Valérie Vincent s’est rendu compte qu’elle n’avait pas aligné ses envies avec son existence. Et "après tout, s’est-elle dit, je suis la femme de ma vie." Une phrase qui lui donne envie, justement, de fédérer autour de ce concept. C’est ce qu’elle fait au printemps en créant la marque Je suis la femme de ma vie forte du savoir-faire des artisans d’art locaux. Pour la rentrée, elle ouvre des ateliers pour rassembler les femmes et mettre en lumière grâce à l'énergie bienveillante d'un collectif . Une communauté pensée comme une tribu, pour fédérer les femmes mais aussi un plus large public.

Le service

La gérante, Valérie Vincent, et sa co-associée Christine Beaudou ont ouvert une Scop. Une société coopérative où les adhérents détiennent une participation et ont un pouvoir de décision. "Ce statut correspond à ce que je souhaite : fédérer." Qui fédèrent-elles? D'abord des artisans locaux qui réalisent des produits uniques pour sa marque suivant la charte graphique imposée et qui sont vendus sur la e-boutique de la Scop. Ensuite, des acteurs locaux (artistes, coach,...) pour proposer des rencontres créatives, zens, d'échange avec sa communauté grandissante. Danse, théâtre, peinture, sculpture (4 ateliers par semaine devraient être proposés) sur abonnement (tarif à définir).

La plus-value

"On peut penser que tout ce qui tourne autour de l’épanouissement personnel est vu et revu, explique Valérie Vincent, gérante. Peut-être. La réponse qu’apporte la Scop avec la communauté qu’elle va fédérer est holistique, sans être thérapeutique. Nous accompagnons celles et ceux qui le souhaitent, par l’art, appuyés de coachs de vie professionnels et nous allons expérimenter ensemble ce pouvoir que nous avons de vivre et d’affirmer “Je suis la Femme de ma Vie”." La cible de la SCOP, dans un premier temps, est le grand public et les femmes. La communauté est découpée en villages: celui de la vitalité, de la création, etc.

L’investissement

Elle est investie à 100% dans la Scop. Valérie Vincent, gérante, est entourée de deux co-associés pour développer la marque déposée Je suis la femme de ma vie. Elle commercialise des bijoux, vases, T-shirts... créés par des artisans locaux, uniquement vendus sur le site de la Scop, sur lesquels une commission est prélevée. Ensuite, un abonnement mensuel ou annuel est proposé pour le suivi d’ateliers artistiques axés sur différents thèmes autour du développement personnel. "Ce sera une offre alléchante parce que nous voulons créer une communauté fidèle." Pas de chiffre d’affaires prévisionnel estimé pour l’heure.

Le défi

"Plusieurs défis attendent la coopérative, explique Valérie Vincent. Trouver des partenaires pour nous accueillir lors de nos ateliers, faire grandir la communauté. Parce qu’aujourd’hui plus qu’hier, l’estime de soi, les clés pour lâcher prise, etc, sont de réels besoins."

L’objectif

Dépasser les frontières de Toulon. Valérie Vincent a le planning en tête. Ses ateliers débutent ce mois-ci, à raison de quatre par semaine, essentiellement à Toulon. Au fil des mois, elle compte s’ouvrir à la grande périphérie toulonnaise pour, dès 2024, toucher Aubagne et Marseille. "Nous sommes poussées par l’envie de mettre en valeur les designers et artisans d'art talentueux au service d’une marque qui a du sens. Et également poussées par l'envie de fédérer les femmes autour de cette communauté, cette tribu, qu'elles puisent leur énergie dans le lien. Qu’elles renouent avec le plaisir du partage et affirment haut et fort qu’elles sont les Femmes de Leur Vie. "

Rendez-vous le 15 septembre pour une soirée d’inauguration qui donnera le ton (voir le fil Facebook pour plus d'infos).



> jesuislafemmedemavie.life