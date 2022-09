À Sophia Antipolis, TidyUp Technologies range intelligemment vos contenus numériques

L’idée

Factures, devis, fiches de salaires, photos et autres extraits de Kbis… Pour le dirigeant d’une entreprise, retrouver ses documents numériques, les classer et les visualiser tient parfois du cauchemar.

Bien consciente de cette problématique, TidyUp Technologies est en train de développer à Sophia Antipolis une solution faisant appel à l’intelligence artificielle pour simplifier la gestion et le rangement desdits documents.

Ses cibles? Les petites et moyennes entreprises "mais aussi des collectivités et associations", complète Léonard Cox, le directeur général et l’un des sept cofondateurs de la startup qui vient d’obtenir la Bourse French Tech de Bpifrance.

Le service

À terme, TidyUp facilitera le quotidien des TPE/PME quel que soit leur secteur (industrie, commerce…). L’avantage, c’est que "notre solution disponible en mode SaaS [Service as a Software] se connecte aux systèmes et environnements existants de l’organisation, reprend le dirigeant. Ainsi, l’entreprise peut continuer à utiliser son fournisseur d’hébergement et ajouter notre brique technologique pour gagner en temps et efficacité."

Une solution on premise [achat permanent de licence d’utilisation, ndlr] est prévue par la suite.

La plus-value

Gain de temps, efficacité et simplicité d’usage et augmentation de la productivité.

"On s’est mis à la place des utilisateurs des petites et moyennes organisations, voire de personnes qui n’ont pas complété leur transition numérique, explique Céline Payelle, cofondatrice et directrice communication basée à Montréal. Notre solution, claire et intuitive, répond aux besoins des utilisateurs qui sont contraints ou pas toujours à l’aise avec l’outil informatique."

L’investissement

TidyUp Technologies qui a vu le jour fin avril à Sophia Antipolis est la somme de l’expertise et expérience de sept associés, "tous en lien avec la région, analyse Léonard Cox, qui est passé notamment par l’Université Côte d’Azur et Qwant, le moteur de recherche éthique niçois. Nous y sommes soit nés, y avons étudié ou travaillé. Notre force est d’avoir réuni, dès notre démarrage, des compétences RH, finances, mise en marché, tech..."

La feuille de route ne prévoyant une commercialisation de la solution que fin 2023, "voire janvier 2024", Céline Payelle et Léonard Cox jugent prématuré de parler chiffre d’affaires mais évoquent une levée de fonds – d’un montant non dévoilé – l’année prochaine qui leur permettra d’embaucher "pour passer à dix salariés fin 2023 puis quinze l’année suivante", affirme le directeur général.

Le défi

Ce n’est pas tant un défi qu’un développement en cours. "Grâce à la bourse French Tech d’un montant de 30k€, nous allons recruter dès le 3 octobre quatre collaborateurs dont trois tech et accélérer notre travail sur notre algorithme visant à simplifier la visualisation et le classement des contenus numériques. Une version bêta sera testée en 2023 auprès de clients de la Région Sud", confirment les deux dirigeants.

L’objectif

2024 sera l’année de la commercialisation sous forme d’abonnement mensuel "en priorité sur le marché français" mais pas que… "Nous envisagerons d’autres destinations car nous avons la chance d’avoir des internationaux au sein de l’équipe de cofondateurs", explique Léonard Cox.

Mais avant tout, "nous voulons livrer une solution fiable et humaine vers laquelle se tournent les petites organisations." Et Céline Payelle de préciser: "Nous visons les 4.000 utilisateurs la première année, c’est un projet ambitieux mais réaliste par rapport à l’appétence du marché."

> tidyuptech.com