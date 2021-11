A Sophia Antipolis, Skema Business School accueille une formation pour changer le monde, en prenant les commandes

"Je cherche un job qui a du sens." C’est le constat réalisé depuis quelque temps(1), relayé par Jean-Philippe Courtois, fondateur de l’association Live for Good qui accompagne des jeunes dans la découverte de l’entrepreneuriat social et solidaire. "Ils cherchent un boulot qui réponde à des valeurs humanistes, communautaires. Pourquoi ne pas le créer?" Le phénomène a été amplifié par la pandémie qui a vu nombre de salariés quitter leur société pour plusieurs raisons dont le manque de valeurs au sein de leur entreprise(1).

Leaders positifs

L’association a lancé le programme Entrepreneur for Good en 2015 et entame sa 5e édition, la première en Région Sud, en partenariat avec Skema Ventures, spin-off de l’école de commerce Skema Business School, dédié à l’entrepreneuriat à impact et à l’innovation basé au cœur de la technopole de Sophia Antipolis.

Avec ce programme, Jean-Philippe Courtois souhaite "créer une nouvelle génération de leaders positifs qui a envie d’entreprendre pour le bien commun. Que ce soit la santé, l’alimentation, les transports, l’environnement ou l’éducation..." Ce programme est ouvert à celles et ceux ayant moins de 30 ans, qui viennent de tous milieux, avec ou sans formation et qui désirent créer un projet répondant à l’un des 17 objectifs fixés par l’ONU, en faveur du développement durable.

Neuf mois intensifs

Celles ou ceux dont la candidature sera retenue par le jury, après sélection, entameront neuf mois de formation encadrés par un coach expérimenté. Ils auront à disposition Hubble, une plateforme tech créée par Live for Good, pour dialoguer, et où entraide et travail collaboratif sont de mise.

Autour de ces futurs entrepreneurs positifs, cinquante partenaires de choix, mécènes engagés qui pourraient bien leur permettre de décrocher un premier contrat. Voilà ce qui attend les cinquante jeunes de cette promotion à venir pour un programme entièrement gratuit estampillé EFMD Global, la récompense ultime pour ce type de formation.

Philippe Chéreau, directeur de Skema Ventures, est ravi de ce partenariat qui "répond complètement à nos valeurs humanistes d’autant qu’ici à Sophia, les jeunes évolueront dans un écosystème propice à ces thématiques environnementales et sociétales."

La mission que se donne le programme Entrepreneur for Good ? "Libérer le potentiel de ces jeunes par l’entrepreneuriat social et accélérer l’innovation positive au cœur d’une communauté engagée." La tâche est immense mais l’investissement des parties prenantes l’est tout autant. Également ouvert à Fontainebleau, le programme devrait prochainement voir le jour dans d’autres territoires.

Mixité, parité et bien commun

"La sélection est difficile car nous tenons à respecter nos critères. Milieux socioculturels différents, parité... C’est important, cela fait partie du concept." Jean-Philippe Courtois, chez Microsoft depuis 1984, annonce que depuis sa création Live for Good a vu naître 258 startups à impact positif, que 80% d’entre elles sont encore en activité après trois ans et qu’au total, ce sont 8,5 millions d'euros de fonds qui ont été levés. Le tout grâce aux 250 coachs et experts bénévoles mobilisés.

Dans la Région Sud, quelques partenaires se sont déjà greffés à l’initiative comme Malongo ou JCDecaux, tout autre étant le bienvenu. LinkedIn, la Fédération française des Jeux, Bpifrance ou Kiabi sont déjà entrés dans la danse du good.

Ne nous y trompons pas, les startups issues de cette formation ne sont pas des associations à but non lucratif. Ce sont de véritables entreprises avec business plan et profits. On cible le cœur de la société. On y plante un impact positif pour la planète. Alix Moujeard (voir ci-dessous) a par exemple créé SéduQ, un jeu pour aider les éducateurs sociaux à délier des problèmes graves que peuvent rencontrer les adolescents suivis. Marius Hamelot a, quant à lui, fondé près de Paris, Le Pavé, une entreprise de matériaux de construction créés à partir de plastiques usagés et dirige aujourd’hui une entité de 40 salariés. L’idée est de "participer à sauver le monde parce que le bien commun n’est pas uniquement l’affaire de l’État, c’est aussi une mission citoyenne", s’applique à dire Jean-Philippe Courtois.



> (1) Quatrics.com

> Candidatures à déposer avant le 30 novembre 2021 pour intégrer le programme de neuf mois qui démarre en janvier. Sélection en décembre.