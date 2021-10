A Sophia Antipolis, Saphelec multiplie les opérations de croissance externe

En ouvrant son capital au printemps dernier à BPI Investissement et Sofipaca, la PME sophipolitaine spécialisée dans les solutions télécoms pour le BtoB avait affiché clairement ses ambitions: accélérer son développement via des opérations de croissance externe pour viser les 25 M€ de chiffre d'affaires en 2025.

Une stratégie débutée cet été avec le rachat de l'intégrateur IT et infrastructure francilien CB Services. Aujourd'hui, c'est au tour de Cyrtel, un autre intégrateur télécom parisien, de rejoindre le giron de Saphelec. Ce qui permettra à l'Azuréenne d'avoir dès l'année prochaine un chiffre d'affaires proche de 25M€. A comparer aux 15M€ de 2020.

Fondée en 1984 et implantée partout en France, Saphelec développe et commercialise des offres de communication, de sécurisation des échanges, des solutions de visioconférence et d'infrastructures digitales à destination des professionnels. Elle est l'un des trois distributeurs SFR Platinum de France et est partenaire gold du Chinois Huawei.

"Cyrtel est un intégrateur très reconnu qui distribue des offres de SFR Business en région parisienne, notamment à près de 1.000 clients BtoB et qui a développé des offres de services avancées autour du Mobile Device Management, de Teams, de Cisco Meraki et d'infogérance mobile, détaille Hervé Mangot, président du Groupe Saphelec. Ces expertises complémentaires viennent compléter nos compétences acquises et vont permettre de proposer des offres à valeur ajoutée à nos 10.000 clients."

Un pas de plus pour atteindre l'objectif que s'est fixé le dirigeant de"Devenir l'intégrateur télécom de référence en France et le spécialiste du dernier kilomètre qui conseille, installe, paramètre, forme, accompagne le changement."

Cette acquisition n'a fait qu'aiguiser l'appétit de la Sophipolitaine qui devrait annoncer dans les prochains jours le rachat d'un intégrateur niçois. A suivre.