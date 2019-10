A Sophia, 220 salariés menacés de chômage

Lundi, l’assemblée générale de Conduent Sophia à Biot risque d’être houleuse. Née en 2016 de la scission du Groupe Xerox, l’entreprise de téléconseil a mis ses 220 salariés en chômage technique en juillet à la suite d’une rupture de contrat avec son unique client AppleCare, sur initiative de ce dernier.

Entamées depuis cet été, les négociations entre la direction de Conduent France, basée près de Valence, et les partenaires sociaux se sont achevées, mercredi, mais il n’y a pas eu d’accord. « La direction est restée inflexible, explique Nicolas Ogeron, téléconseiller et syndiqué CGT qui se fait le porte-parole d’un groupe de 130 personnes sur les 220 concernées. Elle a proposé un mois de salaire et 500 euros par enfant comme indemnités de départ. Et ce, malgré un bénéfice considérable. Les indemnités retenues par la direction sont ridicules au regard de l’énergie dépensée au travail par les salariés depuis trois ans pour certains et les dividendes à deux chiffres du groupe (91,27 ME de chiffre d’affaires 2018, selon société.com, N.D.L.R.) »

« Ne pas être oubliés »

Là où le bât blesse, c’est que le site de Guilherand-Grange près de Valence où se trouve le siège social recrute 190 collaborateurs. « Il a le même client que Biot, reprend Nicolas Ogeron qui, droit de réserve oblige, ne peut en citer le nom. Alors que Sophia ferme ses portes, la maison mère embauche. C’est un licenciement économique maquillé. C’est pour cela que nous avons interpellé les médias et les politiques comme Christian Estrosi, Éric Ciotti, les maires d’Antibes, Biot ou Cannes… Nous voulons médiatiser cette affaire pour ne pas être oubliés. La direction a proposé un reclassement sur le site de Valence avec une prime de 5 000 euros par personne et sur l’ensemble des 220 salariés de la technopole, seuls trois se montreraient intéressés. »

Impossible de joindre par téléphone Conduent Sophia où le numéro sonne désespérément dans le vide et « Christophe Even, le directeur du site, est comme nous en disponibilité, explique le téléconseiller qui aura vécu le premier et le dernier jour de Conduent Sophia. Il ne vient qu’une à deux heures par jour pour traiter le courrier et les affaires courantes. »

Quant à la direction de Conduent Valence, elle n’a pas répondu à nos questions. Pour les salariés, il reste l’assemblée générale de lundi où « on décidera de la suite à donner, précise Nicolas Ogeron. Inutile de faire une grève car le site est fermé mais on pourrait aller à Valence pour rencontrer la direction et savoir ce qui se passe. »