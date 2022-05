A quoi servira la nouvelle chambre syndicale Régions Sud-Corse de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie?

Après pratiquement six années de négociations entre l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) nationale et trois organisations syndicales (FO, CFDT et CFE-CGC) une nouvelle convention collective est entrée en vigueur fin février.

Afin de la déployer en Région Sud et dans l’île de Beauté, les UIMM Alpes-Méditerranée, Côte d’Azur et Vaucluse ont créé l’UIMM Régions Sud Corse.

"Cette nouvelle convention est un rendez-vous social historique qu’il ne faut surtout pas manquer, estime Thierry Chaumont, président de l’UIMM Alpes-Méditerranée qui prend également la présidence de cette nouvelle entité. Cette IUMM bi-régionale est la concrétisation de nos chambres syndicales territoriales pour accompagner les entreprises face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux d’aujourd’hui. Elle est le résultat d’une vision partagée des politiques et services utiles aux entreprises et d’outils régionaux déjà communs."

Gilbert Marcelli, président de l’UIMM Vaucluse d’insister: "Ensemble, on est plus forts. On a besoin de chasser en meute pour réindustrialiser la France, accompagner nos jeunes en CFA. » « Mais aussi pour créer du lien et faire de la région un fleuron du pays", complète Marcel Ragni, président de l’UIMM Alpes-Maritimes.

Fil conducteur

Le rôle de l’UIMM Régions Sud Corse sera de porter une voix forte auprès des institutions et pouvoir publics et d’intervenir en complémentarité des services de proximité apportés par les trois UIMM territoriales.

Dans sa mission également, la représentation des intérêts des quelque 900 entreprises adhérentes du syndicat sur la région et de leurs 50.000 salariés. "L’UIMM n’est pas là pour imposer les directives mais pour conseiller les chefs d’entreprise. Etre un fil conducteur en les aidant à respecter les textes", explique Marcel Ragni (UIMM06).

Et de veiller à ce que soit appliquée la nouvelle convention collective nationale unique pour les salariés de la métallurgie "pour qu’aucune entreprise ne reste sur le bord du chemin", insiste Thierry Chaumont.

Ce texte, plus simple et applicable partout à tous, cadres et non cadres, remplacera à compter du 1er janvier 2024 les 78 conventions existantes. Il "redonnera un nouvel élan à l’industrie qui est le moteur de l’économie française", reprend-il.

"Cette nouvelle convention collective nationale modernise les dispositifs, s’adapte au modèle social d’aujourd’hui et simplifie les relations employeurs et salariés", explique Gilbert Marcelli (UIMM Vaucluse), notamment grâce au nouveau système de classification des emplois qui assure plus d’équité.

Remplaçant celle établie il y a cinquante ans, la nouvelle grille prend également en compte l’évolution des métiers et la diversité des compétences.

Le second pilier de la convention concerne le salaire minimal. Les minima seront établis au niveau national. Les salariés non cadres de la métallurgie bénéficieront d’une couverture sociale améliorée grâce à la mise en place d’un régime de prévoyance (décès, incapacité, invalidité).

Les entreprises adhérant à l’organisation syndicale pourront bénéficier du soutien de la plateforme juridique inter CST UIMM qui répondra à toutes leurs interrogations concernant le déploiement de la convention collective, les aidera à décrypter la réglementation et à anticiper ses évolutions. "Les échéances sont courtes", rappelle Marcel Ragni (UIMM06).