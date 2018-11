À quelques jours de la clôture de la foire d'attractions à Monaco, les professionnels dressent le bilan (et il est mitigé)

Heureusement, le temps s’est montré plus clément ces derniers jours. Mais on ne peut pas en dire autant des semaines précédentes. Tempête Adrian, intempéries à répétition, ciel gris, vents violents, ce début de mois de novembre n’a pas été des plus radieux.

Et que dire de la dernière semaine du mois d’octobre. Quelques jours avant la fermeture de la foire-attractions, le moral n’est pas au beau fixe non plus chez...