"À Nice, nous avons retrouvé les niveaux de 2019 en nombre de passagers": la compagnie easyJet en pleine croissance

Alors que l’inflation contraint tout le monde ou presque à se serrer la ceinture, la compagnie aérienne easyJet annonce de son côté des résultats records et des perspectives de +9% pour l’exercice 2024.

Ainsi, le profit avant impôts du 1er avril au 30 septembre 2023 est de plus de 524 millions d’euros.

Et les bénéfices d’easyJet Holidays (qui propose des packages vols et hôtels de trois à cinq étoiles) ont augmenté de 221%, avec 140 millions d’euros avant impôts. "C’est un axe stratégique de développement depuis 2019 et dont bénéficient les Britanniques et les Suisses, explique Reginald Otten, directeur général adjoint d’easyJet en France. EasyJet Holidays sera proposé en France et en Allemagne en 2024. Beaucoup d’hôteliers de la Côte d’Azur vont bénéficier de ce lancement du fait de l’attrait touristique de la région."

"L’été dernier a été remarquable"

Des chiffres sans précédent par rapport à la même période que l’année dernière mais la comparaison a ses limites puisqu’en 2022 était encore dans la tourmente de la crise sanitaire. "Nous étions en perte sur l’exercice du 1er avril 2021 au 30 septembre 2022 car nous sortions du Covid. On voit maintenant cette augmentation spectaculaire qui représente une amélioration de plus de 729 millions d’euros par rapport à l’année précédente. Nous bouclons notre premier exercice bénéficiaire depuis la Covid. À Nice, nous avons retrouvé les niveaux de 2019 en nombre de passagers."

Alors oui, le goût des voyages tous horizons est retrouvé de plus belle et fait s’envoler les chiffres de la compagnie aérienne. "Les résultats confirment que la demande est bien là et que notre stratégie a été la bonne. L’été dernier a été assez remarquable. Les prix sont attractifs malgré le contexte qu’on connaît. L’offre est pertinente avec un réseau inédit, à Nice comme partout en Europe."

"Première compagnie de l'aéroport de Nice"

La Côte d’Azur profite pleinement de cette dynamique retrouvée. "EasyJet est la première compagnie de l’aéroport de Nice avec 32% du marché et plus de 4,5 millions de voyageurs par an." La base niçoise de la compagnie existe depuis dix ans avec aujourd’hui cinq avions. Le taux de remplissage est annoncé à 91%.

Même si les prix des billets d’avion ont augmenté, les passagers choisissent la compagnie pour ses destinations attractives vers l’Italie, le Maroc, la Grèce, l’Afrique du Nord notamment. Et l’été prochain s’ajouteront Malaga et Alicante en Espagne, et l’île grecque de Céphalonie. "Cet été, les gens voulaient partir et étaient prêts à payer. Les profits ont été records au second semestre."

Pour répondre à cette demande qu’easyJet veut imaginer grandissante, la compagnie, qui a aujourd’hui 336 avions, a commandé 150 Airbus d’ici 2034. Certains de ces nouveaux appareils vont remplacer les plus anciens. Mais d’autres s’ajouteront à la flotte existante. "EasyJet a désormais 315 Airbus en commande et 100 options d’achat d’ici à l’exercice 2034, avec une large part de Neo, des avions nouvelle génération qui sont 50% moins bruyants et moins gourmands de 15% en carburant en moyenne. La réduction de notre impact est au centre de la réflexion depuis plusieurs années. L’objectif est d’atteindre zéro émission carbone en 2050, notamment grâce à la technologie hydrogène et des techniques de capture de carbone."

Davantage de rotations Nice-Orly?

Et on imagine bien certains avions supplémentaires sur la ligne Nice-Orly que compte délaisser Air France à la faveur de Roissy-Charles-de-Gaulle en 2026.

"Le Orly-Nice fait partie de nos lignes phares avec sept fréquences par jour. EasyJet a 32% du marché régional en France derrière Air France. C’est un axe stratégique que l’on développe depuis de nombreuses années. Si l’opportunité se présente, easyJet sera là. Mais Orly est un aéroport contraint et ça dépend des slots [c’est-à-dire les autorisations d’atterrir et de décoller, Ndlr].

On n’en saura pas davantage. Peut-être parce que le sujet est sensible. Mardi, en même temps que Reginald Otten commentait les très bons résultats d’easyJet, un appel à la grève mobilisait du personnel d’Air France à l’aéroport de Nice.