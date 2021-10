À Nice, la startup YouStock lève 3,7 millions d’euros

Où ranger la poussette du petit dernier? Le matériel de ski de toute la famille? Le paddle? La table de salon héritée de Belle-Maman?

Ces dernières années, la demande en stockage d’effets personnels explose. Un phénomène dû à une forte urbanisation et à l’inflation du mètre carré que YouStock s’attache à résoudre depuis sa création à Monaco en 2015.

La startup qui, depuis, a déplacé son siège social à Nice et ouvert une antenne à Paris en février 2020 facilite la vie des particuliers en leur proposant, via une plateforme en ligne, de venir récupérer à domicile les biens à mettre en garde-meubles, à en faire l’inventaire et à les emballer.

"Des particuliers qui peuvent aussi les récupérer à l’unité et sous 48 heures grâce à un QR Code", détaille son CEO Alexis Bouresche qui pilote YouStock avec Pierre Charvet, COO.

La plus-value de YouStock? Son algorithme évaluant la volumétrie nécessaire au client qui est donc facturé au volume réel. D’où "une tarification jusqu’à 40% moins chère que le self-stockage classique", assure le dirigeant. Ce garde-meubles libéré des contraintes et sur-mesure plaît. "En 2020, malgré trois confinements successifs, nous avons enregistré une croissance de 88% par rapport à 2019 et, en neuf mois d’exploitation à Paris, nous avons acquis plus de 500 clients", soit plus de 1.200 en totalité pour 12.000m3 stockés.

Accélération en France

et en Europe

C’est cette excellente réponse du marché qui a incité YouStock à lever 3,7M€ auprès d’Amavi Capital, fonds spécialiste de la PropTech européenne, de Région Sud Investissement, et du business angel Jean-Luc Haddad, fondateur et président de Grospiron International.

Cette levée de fonds – la troisième après un family round de 740 k€ en 2017 et un seed de 2,3 M€ en 2019 – vise à accélérer son développement qu’il soit géographique ou technique. "Nous ouvrirons une antenne à Lyon en février-mars 2022 et avons prévu d’être présents dans une autre grande agglomération dans le courant de l’année." L’Europe est également dans ses stocks. Pour ce faire, "Nous ferons une levée de fonds en série A fin 2022-début 2023 pour nous implanter dans une capitale tout en continuant à nationaliser notre service en France."

Le tour de table actuel a également pour objet d’améliorer la partie "produits tech", colonne vertébrale de la société, plus précisément l’intégration des processus d’automatisation sur les acheminements de biens et leur stockage.

"De la demande d’un client sur le site à la facturation en passant par la gestion logistique, celle opérationnelle terrain, la traçabilité, la sécurisation, tout sera automatisé afin de répliquer notre concept sur de nouvelles zones géographiques sans réduire le niveau de qualité du service", prévient Alexis Bouresche. Six recrutements à Nice pour une meilleure cohésion du groupe viennent d’être réalisés.

Si la démocratisation du stockage des particuliers est bien partie, il reste encore à aborder le segment des entreprises, une verticale qui sera développée à horizon 2023, promet le CEO. "Pour l’instant, notre service n’est marketé que pour le BtoC même si on traite les demandes BtoB entrantes." Le BtoB ne concerne que 30% du chiffre d’affaires tenu secret même si le dirigeant avoue viser les 4,7M€ en 2022 et vouloir devenir le leader européen du stockage citadin d’ici quatre ans.

> www.youstock.fr/