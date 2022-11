A Monaco, l'ancien "Sun Casino" transformé en Grand Salon d'une capacité de 1.500 invités

Avec l’ouverture du Grand Salon en lieu et place du Sun Casino, le Fairmont Hotel écrit une nouvelle page de son histoire.

Finis les jeux américains dans la boucle de l’avenue des Spélugues depuis le 14 mars 2020, jour du confinement.

Le Fairmont a repris son espace et la Société des Bains de Mer a recentré son activité "jeux" entre le Casino de Monte-Carlo et le Café de Paris.

De mai à novembre, l’espace a été restructuré, dans le cadre d’un important plan de travaux pour lequel l’investissement financier n’est pas communiqué publiquement.

Accueillir jusqu’à 1.500 personnes

Lundi soir, Pierre-Louis Renou, directeur général du Faimont Hotel a reçu quelque cinq cents invités pour inaugurer les 1.465 m2 dorénavant destinés à accueillir des congrès, expositions, rencontres et pourquoi pas de grands mariages.

Là, jusqu’à 1.500 personnes peuvent se réunir le temps d’un cocktail.

Situé au niveau du hall de l’hôtel, et avec une hauteur de six mètres sous plafond, l’espace offre de larges possibilités.

"Grâce à cette nouvelle salle, cela fait du Fairmont l’hôtel avec le plus grand espace de salons de la région", souligne Pierre-Louis Renou.

Du Sun Casino, il ne reste quasiment plus rien, sauf quelques miroirs décoratifs au plafond et le lustre majestueux au milieu de la Salle. Dans les teintes beiges, les murs et sols sont prêts à s’adapter à toutes les fantaisies.

L’inauguration du Grand Salon fut aussi l’occasion de lancer une nouvelle marque : Grand Events qui propose le savoir-faire traiteur de l’établissement.

Pour Charlotte Bohler, directrice de Grand Events Fairmont Monte-Carlo, "l’objectif est de relancer l’événementiel et de donner une nouvelle image du Fairmont".

596 chambres à rénover

Cette nouvelle image passe également par un vaste programme de rénovation des chambres, des espaces publics et des restaurants.

Celles du premier étage de l’établissement, côté mer, ont été les premières embellies.

Actuellement, ce sont celles donnant sur le circuit de Formule 1 qui sont en travaux pour être flambant neuves au prochain du Grand Prix.

"Nous prévoyons d’avoir 300 chambres rénovées en avril 2023", souligne le Fairmont Hotel.

Au total, 596 suites et chambres vont être modernisées et redécorées. Un vaste chantier qui devrait s’achever en avril 2024.