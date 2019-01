A Monaco, l'ancien gouverneur de la Banque de France affirme que "la priorité est de réduire la dette publique et la pression fiscale en France"

Dix préjugés. Et autant d’obstacles qui viennent brouiller les analyses des cerveaux pourtant bien pensants qui gouvernent le monde.

Voilà le constat que fait Jacques de Larosière dans un livre intitulé "Les 10 préjugés" qui nous mènent au désastre économique et financier, publié chez Odile Jacob en novembre dernier.

Un livre choc sur lequel s’est appuyé l’ancien directeur général du FMI et ancien Gouverneur de la Banque de France, mercredi soir, devant les invités d’Enrico Braggiotti, président de Monaco Méditerranée Foundation, à l’Hôtel Hermitage, afin d’expliquer les défis à relever pour espérer sortir des crises qui assaillent nombre de nos pays.

Crise financière, pression fiscale, gilets jaunes,... Tout était-il prévisible? Entretien avec Jacques de Larosière.

Pourquoi existe-il, selon vous, une part d’irrationnel dans les systèmes financiers et économiques mondiaux ?

Je me suis demandé comment nous pouvions faire tant d’erreurs sur le plan des politiques économiques – erreurs qui conduisent au chômage, à la décroissance, à la désindustrialisation, etc. – et, en même temps, être si fiers de notre "intelligence". J’ai regardé s’il y avait des fondements derrière les croyances et les préjugés.

Quelles sont ces "croyances"?

Je vous en cite trois. Par exemple: "Plus on crée de la monnaie par la voie des banques centrales, mieux c’est pour la croissance économique". Et aussi: "Plus les taux...