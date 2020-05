A Monaco, la réouverture des restaurants début juin en ligne de mire

« Nous mettons tout en œuvre pour permettre aux restaurants de rouvrir le plus tôt possible. » C’est le message que le gouvernement princier a fait passer aux professionnels du secteur, lors d’une réunion qui s’est tenue mercredi avec l’Association des industries hôtelières monégasques (AIHM).

La première semaine de juin est clairement dans le viseur du gouvernement. Mais il faut, pour cela, que deux conditions soient réunies. La première, évidemment, est de s’assurer que la circulation du virus ne repartira pas à la hausse d’ici là.

En Principauté, les indicateurs sont au vert. Dans ce petit pays qui a entamé son déconfinement une semaine avant la France, le lundi 4 mai, et qui dispose donc d’une longueur d’avance dans l’observation des données sanitaires, on est plutôt optimiste puisqu’un seul nouveau cas positif au coronavirus a été détecté en trois semaines. Et encore, il ne s’agissait pas d’un résident monégasque mais de Beausoleil.

Une dizaine de jours de préparation

L’autre condition ? Que les professionnels soient prêts. « Il nous faudra une dizaine de jours pour nous préparer à rouvrir », explique Alberte Escande, la présidente de l’AIHM. Il faudra, en effet, rappeler les salariés placés en CTTR – le chômage total temporaire renforcé, le chômage partiel à la monégasque –, passer les commandes, reconstituer les stocks. Mais aussi « préparer la carte d’été, ce qui signifie réaliser et goûter les plats avant de les proposer aux clients », ajoute Alberte Escande.

Il faudra également adapter chaque salle pour respecter les mesures barrières, et former le personnel. Bref, les restaurants ne pourront pas rouvrir du jour au lendemain, dès le feu vert du gouvernement.