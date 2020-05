A Monaco, la loi anti-licenciements pendant le Covid est soutenue par tous

Sur ce coup-là, Philippe Ortelli ne s’est pas fait que des amis. En annonçant dans un communiqué de presse que la Fédération des entreprises monégasques, qu’il préside, avait engagé un recours en annulation de la loi anti-licenciement durant la crise du Covid, le patron des patrons s’est attiré la colère d’à peu près tout le monde en Principauté.

Piqûre de rappel. Lundi 18 mai, la Fedem a déposé au Tribunal Suprême une requête visant à faire annuler la loi n°1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs (notre édition du 21 mai).

"Ce texte limite de façon excessive et radicale les possibilités de licenciement (...). Par cette mesure, nous estimons que le législateur a porté une atteinte démesurée à la liberté du travail garantie par notre Constitution, ainsi qu’à la faculté de rompre le contrat de travail, composante de cette liberté", considère la fédération patronale.

Une position tranchée, qui contraste avec celle, unanime, des institutions de la Principauté. Les réactions ne se sont pas fait attendre.

Syndicats: "La perfidie et l’infamie de la Fedem"

Les premiers à s’indigner de ce recours en justice sont les syndicats. Et le plus important d’entre eux, l’Union des syndicats de Monaco. "Cette loi a été votée suite à l’abus de certains patrons. Le Conseil national et le gouvernement ont pris une bonne décision avec cette loi. Ce recours démontre la perfidie et l’infamie de la Fedem", attaque Olivier Cardot, secrétaire général adjoint de l’USM.

Déjà, le syndicat se bat depuis longtemps contre l’article 6 de la loi monégasque, qui permet aux entreprises de Monaco de licencier un employé sans motif ni délai. Mais l’idée que certains patrons puissent estimer que la loi altère leur liberté de licencier pendant la crise du Covid lui est insupportable.

Gouvernement: "Éviter ces situations choquantes"

Les dents grincent, aussi, au gouvernement. On se souvient du coup de gueule de Didier Gamerdinger, fin mars, en découvrant le licenciement de plusieurs employés, au cœur de la crise sanitaire. "Si certains employeurs de la Principauté n’avaient pas eu recours à des licenciements en début de crise, alors que d’autres solutions simples maintenant l’emploi et plus humaines étaient à leur disposition, il n’aurait sans doute pas été nécessaire d’encadrer strictement ces ruptures du contrat de travail", indique aujourd’hui le gouvernement, qui affirme que "les pouvoirs publics ont pris leurs responsabilités pour éviter ces situations choquantes".

Le gouvernement princier ajoute que, "dans un État de droit, tout justiciable est fondé à faire valoir ses arguments, s’il l’estime opportun, et à les présenter aux tribunaux. Il appartiendra à la justice de se prononcer à ce sujet".

Conseil national: "Un débat d’arrière-garde"

Le Conseil national est aussi vent debout contre la démarche de la Fedem, considérant que "la mise en cause de [cette loi] est un débat d’arrière-garde", commente Thomas Brezzo, président de la commission de législation. "Ce recours traduit manifestement une volonté de promouvoir une idéologie dogmatique au lieu de défendre de manière pragmatique l’ensemble des acteurs de notre économie", ajoute-t-il.

Parmi les élus de la Haute Assemblée, il y en a une qui se trouve dans une position délicate. Corinne Bertani, en effet, est aussi secrétaire général de la Fedem. Sans aucune hésitation, elle prend ses distances avec le patron des patrons sur sa décision de réclamer l’annulation d’une loi qu’elle juge "équilibrée, humaine et pragmatique" et qu’elle a votée.

Elle ajoute: "Je ne peux pas être solidaire de la position du président de la Fedem, n’ayant pas été consultée d’une part, et approuvant d’autre part sans réserve les dispositifs contenus dans la loi mise en cause plus par idéologie selon moi, que par volonté d’accompagner l’économie sur le chemin de la relance."

Que ce soit auprès des plus hautes autorités du pays qu’au sein même de la fédération qu’il préside, Philippe Ortelli doit se sentir bien seul.

Ce que dit la loi

Dans son article 8, la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 encadre les licenciements durant la période d’urgence sanitaire. Elle prévoit qu’"il ne pourra être prononcé ou notifié de licenciement, sauf pour faute grave du salarié, pour licenciement économique planifié et initié antérieurement au 18 mars 2020, en cas de décès de l’employeur, en cas de disparition de la cause du contrat de travail ou dans les cas prévus par la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail". Le texte indique ensuite que tout projet de licenciement sera "soumis à autorisation de l’inspecteur du travail sur la base d’un dossier exposant les motifs de la décision envisagée et comportant toutes pièces utiles. L’inspecteur du travail devra s’assurer que le licenciement envisagé n’est pas en lien avec la situation liée à la pandémie de Covid-19".

Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 18 juin. Elles permettent d’éviter le recours à l’article 6 de la loi monégasque, autorisant l’employeur à licencier un salarié sans motif ni délai.