A Menton, le meilleur restaurant du monde, le Mirazur, fait face au coronavirus

Du Mirazur, on pourrait presque voir l’ex-poste douanier qui marque la frontière entre la France et l’Italie. Le chef Mauro Colagreco, trois étoiles au Michelin, sacré n° 1 par le classement britannique 50 Best, résiste.

Certes, les gastronomes italiens sont désormais dans l’impossibilité d’honorer une réservation prise de longue date, à leur grand désarroi. Mais la clientèle, ici, est mondiale. L’incidence sur l’activité, du strict point de vue économique, est encore négligeable. Plus fâcheux, le risque d’une rupture des approvisionnements en spécialités transalpines. "Nous avons pu nous rendre sans problème au marché de Vintimille", note le prodige argentin En rappelant que l’essentiel vient des environs, et même de Menton. "Pour l’instant, l’effet de la crise est minime Nous attendons de voir l’évolution de la situation." Quelques employés, parmi une cinquantaine, résident en Italie. "Jusqu’à ce jour, ils ne sont pas confinés et peuvent se déplacer sans difficulté." Dans ce haut lieu de la cuisine méditerranéenne, on cultive une certaine forme de sérénité.