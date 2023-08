Dans le golfe de Saint-Tropez, un mini-aéroport mais une maxi-activité en période estivale

Petit mais "costaud", l’aéroport du golfe de Saint-Tropez se prend pour un géant ces jours-ci en termes d’activité.

"Juin, juillet et août constituent 60% de l’année et le mois de juillet à lui seul, 20%", précise d’emblée ce vendredi le directeur Joseph Azzaz, posté sur l’aile restauration du site qui surplombe la piste.

Fermé la nuit

Gérés par le Groupe Aéroports de la Côte d’Azur depuis 2013, les lieux plus spécifiquement dédiés à l’aviation d’affaire et VIP, tournent forcément à plein régime en cette période d’abondance touristique estampillée "luxe", du vieux port tropézien à Pampelonne.

"Nous fonctionnons de 7h30 au coucher du soleil, soit jusqu’aux alentours de 21 heures en ce moment. Nous fermons la nuit car il n’y a pas de balisage lumineux et cela ne correspond de toute façon pas à la volonté du groupe", précise M. Azzaz en balayant l’espace situé entre route et écrin vert à La Mole.

Les allées et venues ont beau être à la demande pour ce marché, le développement de lignes régulières fait bien entendu parti du business model local. Déjà présents, des opérateurs tels que GlobeAir, qui se revendique "première compagnie de charters de jets privés primée en Europe" ou Air Mountain, qui propose la destination varoise six fois par semaine au départ de Sion et Genève.

La fin des essais voitures

"L’aérodrome existe car la destination particulière qu’est le golfe de Saint-Tropez le demande", souligne le directeur tout en insistant sur la démarche RSE suivie par le groupe pour répondre aux enjeux du développement durable.

Démarche qui fait qu’aujourd’hui, le groupe a tourné le dos aux activités annexes telles que les "essais de bolides thermiques" qui autrefois, main dans la main avec les constructeurs, garantissaient une autre source de revenus.

L’aviation taxi a un coup dans l’aile

L’autre fléchissement cette année concerne les "primo arrivants" dans le secteur de "l’aviation taxi". "Certains ont pu disparaître. Cela est lié à la hausse des prix, dont celle passée du carburant", indique Joseph Azzaz qui de son côté tient à la hausse modérée de sa grille tarifaire "malgré une inflation sur tous les postes".

Signe que le modèle économique a encore de beaux jours devant lui, la réfection, en deux tranches cet hiver - et pour les vingt prochaines années - de la piste et des places de stationnement d’avions, est programmée. Soit l’arrêt des réacteurs de la mi-novembre à la mi-décembre 2023 et de mi-janvier à mi-mars 2024.

Vent et température : le duo maudit L’aéroport du golfe de Saint-Tropez doit faire face à deux "ennemis" cet été. "Le fort vent d’est qui a sévi plus précisément durant la première quinzaine de juillet était inhabituel. Ce phénomène a très clairement impacté notre fonctionnement avec de nombreux avions qui ont dû être déroutés ou qui ont purement annulé leur venue. La force du vent ne doit pas excéder 15 nœuds moyens au sol pour les atterrissages et décollages", détaille la direction moloise. Par ailleurs, étant donné la configuration spéciale du site, les pilotes de passage doivent obligatoirement suivre au préalable une formation spécifique sur place à bord de la machine qu’ils sont censés piloter sur place. Autre facteur pénalisant, les fortes températures. "Plus il fait chaud, moins il y a de portance, l’opérateur doit donc prendre aussi en compte cela pour chaque vol, quitte à annuler", indique la direction locale.