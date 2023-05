A la grand-messe de la Tech à Paris, les voyants sont au vert pour nos startups régionales

Comme chaque année, la Région Sud embarque dans ses valises des pépites régionales à mettre en lumière à la grand-messe parisienne de la Tech. Vivatech 2023, ce sera du 14 au 17 juin. On y attend 2.500 exposants venus de plus de 146 pays, qui devraient drainer quelque 90.000 visiteurs. Le Salon est dédié aux professionnels les premiers jours, ouvert au public ensuite, un Salon où règne l’innovation. Les CEO du monde entier seront approchables pour nos frenchies, une belle occasion de faire du business. L’objectif de chacun.

Pépites régionales

Le thème retenu cette année par la Région Sud? "La Green tech, ça, c’est le Sud". Renaud Muselier, président de Région confirme que "face aux défis environnementaux, nos pépites bénéficieront toujours du soutien de la Région Sud." Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Christian Estrosi, président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Jean-Pierre Giran, président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée et Jean Leonetti, président de la Communauté

d’Agglomération Sophia Antipolis, ont soutenu nos forces vives sur place. Green tech, cybersécurité, data-IA, Sport et e-Sport, loisirs, elles seront 15 des Bouches-du-Rhône, 14 des Alpes-Maritimes, 5 du Var et 1 des Hautes-Alpes. Pour les Alpes-Maritimes, Akidaia, Altrnativ, BKube, Metavers Domains, Moabi, Fair Vision, Himydata, Tidyup, Unibias, Videtics, Bedboat, Esport Voyages, My Explore bag et SeeOnSea seront du voyage. Pour le Var, Mini Green Power, Startminning, Green Score Capital, Smartpreuve et Marinetech Helio Water seront de la partie.

Exemple de pépites varoises qui iront représenter le Sud à la grand-messe de la tech à Paris.

Smartpreuve à Toulon Smartpreuve permet de collecter des preuves juridiques depuis son mobile afin de protéger ses intérêts. La startup fondée en 2021 par Alexis Deborde (ci-contre), Frédéric Combette et Julien Noyer, travaille avec une cinquantaine d’huissiers. Sur l’appli, déposez vos photos-vidéos et obtenez une attestation pour moins de 10 euros, reçue sous 24 heures. Moins de déplacements, donc plus green.

Alexis Deborde, cofondateur de Smartpreuve. M-C. B..

Green Score Capital à Toulon Soutenue par l’Agence spatiale européenne et le CNES, Green Score Capital a été fondée en 2019 par Valérie Tiersen. Le logiciel Footprint Target, développé par ses équipes, mesure l’impact environnemental (carbone et biodiversité) d’une entreprise et propose des solutions sur-mesure pour améliorer son score. Avec des données ultra sécurisées. "Ce sera notre 3e participation au salon et nous en sommes ravis. Une confiance renouvelée de la part de la Région. D'autant que c’est une année d’accélération pour nous, avec des partenariats signés auprès de KPMG et IBM par exemple" s'enchante Valérie Tiersen, fondatrice et CEO de Green Score Capital.

Valérie Tiersen, fondatrice de Green Score Capital. D.R..

BKube à Nice Ils sont cinq à œuvrer pour BKube et son concept innovant de sécurisation des données. Fondée en 2020 à Nice, Bkube attend du Salon de gagner en visibilité. "Nous allons chercher des partenaires et tenter de lever des fonds, indique Sophie Benyamin, directrice générale. Mettre en avant notre système de sauvegarde insensible au Ransomware grâce à une technologie invisible sur le réseau, avec sanctuarisation des données de sauvegarde et peut-être, un nouveau brevet, déposé d’ici là."

Sophie Benyamin, fondatrice de BKube. D.R..

SeeOnSea à Nice SeeOnSea, cofondée en 2020 à Nice par Laurent Lungeri, crée le premier réseau local et mondial de partage d’observations en milieux aquatiques (mers et océans mais aussi lacs et rivières). L’application mobile conçue s’adresse au grand public comme aux professionnels de la mer et du tourisme. Elle met en valeur l’environnement et le partage des connaissances. Objectif, améliorer les comportements humains et préserver la vie marine.