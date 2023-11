A Grasse, Villa Blu by Robertet accélère son accompagnement

On n’arrête pas un accompagnement qui donne des résultats. C’est la raison pour laquelle Villa Blu by Robertet – l’accélérateur du Grassois leader mondial des produits naturels – lance officiellement sa deuxième promotion de startups. Comme le premier batch débuté il y a six mois, ces cinq jeunes pousses spécialisées dans la naturalité bénéficieront d’un programme intensif et complet pour qu’elles "passent de startups à scale-ups et PME industrielles", promet Fabien Giausseran, directeur général de la structure.

Preuve en est avec Corolai, Holite, Lao, Pow Foods et Farm 3, les entreprises de la première saison, qui, grâce aux mentoring et réseau de Robertet, ont "toutes rencontré de belles réussites et des progressions significatives: levées de fonds, recrutements, chiffre d’affaires en hausse ou encore programmes de recherche initiés avec Robertet..", énumère-t-il. Surtout, le leader des arômes naturels va investir jusqu'à 100k€ dans quatre sur cinq d’entre elles et continuera à les suivre pendant encore dix-huit mois pour accélérer leur industrialisation.

Catalyseur

Ce galop d’essai est aussi un succès car il a permis "de créer presque autant de valeurs pour les entreprises qui ont postulé et qui n’ont pas été retenues pour intégrer Villa Blu" se ravit Fabien Giausseran.

Certaines sont devenues des clients, des fournisseurs ou des partenaires en nouant des synergies avec le groupe ou les startups accélérées. "Le but, insiste-t-il, est de transformer Villa Blu en véritable accélérateur économique du territoire, qu’il soit le facteur différenciant dans la réussite et la croissance d’une startup".

Si les candidatures pour la 3e promotion sont déjà ouvertes pour un accompagnement en mars 2024, Fabien Giausseran voit plus loin, vers un avenir où l’accélérateur sera dupliqué à l’étranger. "Robertet agit sur l’échiquier mondial et est en contact avec des sociétés innovantes partout", souligne-t-il. Tout naturellement...



> Inscription pour la 3e promotion https://www.f6s.com/villa-blu

Synergie avec des startuppers coréens Sur les 150 candidatures d’une trentaine nationalités, seules cinq startups ont été retenues pour intégrer la promotion d’automne de Villa Blu. Parmi elles, IUM Paris, une marque de soins naturels bio faisant appel aux oligo-éléments; Jane des boissons naturelles, florales et apaisantes à base de CBD; Mady et Moi qui propose une routine de soins végétale pour les différents types de peau; Officine du Monde, spécialiste de la plante nigella sativa et enfin, Truffe & Moustache qui propose des soins naturels pour les animaux de compagnie. Opportunité

Preuve des synergies et de l’animation que l’accélérateur met en place, la visite, mardi dernier, de huit jeunes pousses coréennes de l’agritech et de la foodtech qui ont pitché avec les nouvelles arrivées de Villa Blu. Un Pitch Day organisé par le fonds d’investissement monégasque White Castle Partners dans le cadre d’une tournée de cinq semaines en Europe. "Une vraie opportunité pour les startups qui ont présenté leur projet et solution en anglais" et qui ont pu échanger entre elles et surtout avec d’éventuels investisseurs, souligne Fabien Giausseran. La présentation de Truffe & Moustache, d’ailleurs, n’est pas passée inaperçue tout comme celle des boissons florales Jane.