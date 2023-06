A cinquante ans, l’UPE06 est toujours engagée et combative

Chefs d’entreprise, syndicats de branche, clubs de dirigeants, mandataires, élus, past-présidents, acteurs économiques locaux… c’est toute la grande famille patronale azuréenne qui était réunie autour de Pierre Ippolito ce jeudi soir à La Siesta à Antibes pour célébrer les cinquante ans de l’Union pour l’Entreprise des Alpes-Maritimes (UPE06).

Une soirée festive placée sous le signe de l’union, fil conducteur du syndicat patronal depuis ses débuts lorsqu’il s’appelait UPIAM (Union patronale interprofessionnelle des Alpes-Maritimes) ou encore UDECA (Union des Entreprises de la Côte d’Azur).

"L’UPE06 a traversé cinquante ans d’histoire, de crises pétrolières, économiques, celle de la Covid, la guerre, détaille Pierre Ippolito qui préside l’institution depuis un an. Ces cinquante années ont été un long fleuve non tranquille."

Mais l’union patronale a aussi vécu des moments positifs comme l’extension sur la mer de l’aéroport de Nice, celle de l’autoroute A8 qui, à une époque, s’arrêtait à Villeneuve-Loubet ou encore l’essor européen de la technopole de Sophia Antipolis.

Défense de l’entreprise

Les valeurs, elles, sont restées identiques : intérêt collectif, engagement et force de conviction. "On n’est pas toujours d’accord avec les différents gouvernements et les collectivités. Nous avons alors été une union patronale de combats, à d’autres moments de préparation, de vision et de pédagogie…"

Malgré les personnalités et caractères des différents présidents qui se sont succédé à la tête du syndicat patronal, "Notre rôle a toujours été la défense des entreprises car elles font partie de la nation et de son fonctionnement comme l’armée et la justice."

Accompagner

À cette mission de défenseur s’est ajoutée celle d’accompagnateur du changement de la société. Et Pierre Ippolito de préciser: "Il y a eu un transfert des responsabilités étatiques, gouvernementales ou publiques à l’entreprise. Elle s’est adaptée et sans se substituer à l’État, intervient dans la transition énergétique, écologique, la RSE et le dialogue social, l’évolution numérique, l’intelligence artificielle…"

Et l’UPE06 de demain? La feuille de route est de rester uni et d’œuvrer collectivement dans un climat apaisé.Surtout de faire preuve d’ambition pour la Côte d’Azur.

Parmi les dossiers à traiter sans attendre, les infrastructures et aménagements du territoire pour 2040 et 2050: un port de commerce digne de ce nom mais aussi des logements et surtout régler le problème de la mobilité avec un métro reliant Nice à Monaco. "On ne lâche pas l’affaire, assure Pierre Ippolito, et d’utopie, il s’est transformé en projet très ambitieux."

Qui veut aller plus loin, en imaginant se déplacer de Menton à Cannes en une demi-heure. "On va y arriver et on va convaincre."

Union, conviction et collectif, trois maîtres mots pour écrire le futur de l’UPE06.