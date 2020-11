A cause du coronavirus, le salon Luxe Pack aura bien lieu... mais virtuellement

Il compte parmi les cinq grands rendez-vous de l’année en Principauté, qui remplit le Grimaldi Forum et les hôtels. Depuis sa première édition en 1988 sous le chapiteau de Fontvieille, Luxe Pack, salon consacré aux emballages et packaging pour l’univers du luxe, n’a jamais cessé de croître. L’an dernier, l’édition en Principauté avait cumulé 9.200 visiteurs au Grimaldi Forum venus découvrir les innovations de 470 exposants.

Une ascension stoppée net en 2020. Si les éditions de Los Angeles en février et de Shanghai en juillet ont pu se tenir, impossible d’organiser physiquement le Luxe Pack Monaco à la fin du mois. Cette grand-messe de l’emballage réunit traditionnellement des visiteurs et des exposants venant des quatre coins du monde. Inimaginable dans la situation sanitaire actuelle.

"Faciliter le business"

Alors, les organisateurs ont conservé les dates du rendez-vous. Le 30 novembre, Luxe Pack 2020 s’ouvrira de manière virtuelle, sur une plateforme dédiée à l’événement. My Luxe Pack – le nom de l’interface – regroupera les fournisseurs du packaging premium, mis en relation avec les visiteurs virtuels. Chacun pourra y trouver ses solutions en matière d’emballage.

"À travers My Luxe Pack, notre équipe poursuit son rôle de facilitateur de business en accompagnant fournisseurs et marques vers un modèle complémentaire à celui des salons physiques. Notre volonté est, dans un premier temps, de maintenir le lien entre nos exposants et toute la communauté de marques Luxe Pack dans une période extraordinairement complexe pour eux, afin de les accompagner dans la relance", détaille Fabienne Germond, directrice des salons Luxe Pack.

En parallèle, l’équipe proposera des webinaires (séminaires sur le web) ouverts à leur communauté de clients, pour échanger notamment sur les nouvelles tendances de la discipline. Des interactions là aussi possibles grâce à cette plateforme développée pour trouver une réponse face à la crise.

Une véritable édition

Et la formule semble satisfaire du côté de l’organisation qui assure que cette édition sera au niveau d’une édition physique et ne sera pas seulement symbolique. "Nos exposants fidèles auront la possibilité de présenter leurs nouveaux produits, ce qui représentera environ 1.500 références."

L’ambition est aussi de pouvoir créer encore plus de synergies en atteignant des clients qui ne viennent pas forcément au Luxe Pack à Monaco, mais se rendent aux Luxe Pack de New York, Los Angeles ou Shanghai.

La version numérique étant une première, difficile d’en connaître pour l’heure les retombées, tant le contact physique pour découvrir les produits, tester les emballages et toucher les matières est important dans ce genre de salon. Mais pour cela, il faudra patienter, à l’heure de la Covid-19…

Luxe Pack 2021a déjà réservé son créneau du 27 au 29 septembre prochains, au Grimaldi Forum. Qui sait de quelle teneur sera la situation sanitaire dans dix mois ? Nul ne peut répondre avec précision.

L’incertitude demeure…