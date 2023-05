À Carros, Sofia Cosmétiques a la beauté dans la peau

Sofia à Carros mais oui, ce n’est pas une erreur. Sofia pour Société française d’ingénierie appliquée aux cosmétiques.

L’entreprise créée en 1989 à Mougins par le docteur en chimie Alexandre Dingas avant de s’installer dix ans plus tard dans la zone industrielle de Carros développe et fabrique à façon des produits dermocosmétiques avec une attention particulière sur le développement de formules biologiques ou naturelles.

Fabriqué à Carros

"Pas moins de 500tonnes de crèmes, soit quelque cinq millions d’unités, sortent tous les ans de l’usine pour être expédiés en France et dans le monde surtout au Moyen-Orient", explique Christophe François, responsable de production de l’entreprise.

"Des crèmes hydratantes, antirides, éclaircissantes, des solaires – grande spécialité de Sofia Cosmétiques –, précise Alexia Dingas, la directrice commerciale, mais aussi de la dermocosmétique solide. C’est la nouveauté de 2023, notamment le stick solaire 50 SPF+" que l’on doit au très actif pôle R&D.

Très à l’affût des nouvelles tendances, il recherche et teste sans relâche de nouveaux actifs en collaboration notamment avec des doctorants d’Université Côte d’Azur. Une évidence pour Sofia Cosmétiques pour avoir été fondée et dirigée par un docteur en chimie, soucieux d’apporter des soins cosmétiques de qualité au plus grand nombre. L’exemple le plus flagrant étant "le brevet que nous venons de déposer pour une innovation qui pourrait révolutionner le solaire", s’enthousiasme Alexia Dingas. Mais chut, on n’en saura pas plus pour l’instant.

Plus qu’un façonnier

Grâce à sa forte activité R&D, la force de l’entreprise qui emploie 70personnes est de maîtriser toute la chaîne de valeur: de la conception de la formule du produit selon le cahier des charges fourni par le client au positionnement en passant par la conception de la formule, sa fabrication, son conditionnement et le packaging.

"Nous sommes plus qu’un façonnier; nous sommes partie prenante de la conception de la formule et faisons de l’ingénierie cosmétique", souligne Christophe François. À cette coconstruction, s’ajoutent le conseil et l’aspect réglementaire qui varie selon les pays. Une nécessité pour Sofia Cosmétiques qui réalise 80% de son chiffre d’affaires 2022/23 de 14M€ à l’export, principalement au Moyen-Orient.

"Entre le moment où nous recevons le brief du client et la fabrication du produit, il faut en moyenne une année", détaille Alexia Dingas. Pas de BtoC pour l’entreprise qui passe par des distributeurs pour vendre en pharmacies, parapharmacies et autres spas médicalisés. "Nous comptons aussi parmi nos clients de plus en plus de marques digitales", fait remarquer la directrice commerciale.

Marque propre

S’appuyant toujours sur son pôle innovation, le laboratoire indépendant de Carros a également développé sa propre marque Soskin (4,5M€ de chiffre d’affaires) disponible dans quelque 250points de vente en France ainsi que sur son site e-commerce grand public.

Sofia Cosmétiques qui a entamé depuis plusieurs années une démarche RSE collectionne les certifications. Qu’il s’agisse de celles récompensant le développement et production de formules biologiques ou naturelles (Cosmos), ses bonnes pratiques de fabrication (ISO22716), son management de la qualité pour répondre aux exigences des clients (ISO9001) ou celle lui permettant de développer et produire des dispositifs médicaux (ISO13485).

Une attention quasi-obsessionnelle à la qualité des produits qui plaît et rassure ses clients. Et cela se voit dans ses résultats. Malgré les difficultés d’approvisionnement et l’augmentation du prix des matières premières – +40% le coût des cartons –, "Nous avons enregistré +35% par rapport à 2021-2022", sourit Alexia Dingas.

Pour répondre à cette hausse, l’entreprise investit 500k€ dans la modernisation et l’automatisation de ses lignes de production et de conditionnement. Elle a aussi des projets d’extension de son atelier "au moins 200m2" et s’est structurée pour anticiper son futur.

"Un comité directeur est opérationnel depuis le début de l’année, ce qui permet à Alexandre Dingas de se dégager des affaires courantes et se consacrer davantage à des projets innovants sortants du cadre", souligne la directrice commerciale qui sera appelée à terme à prendre la tête du laboratoire. Mais ce n’est pas pour tout de suite. L’heure est – encore et toujours – à apporter des produits dermocosmétiques innovants aux consommateurs.