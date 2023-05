À 28 ans, elle reprend la direction générale du géant Leroy Merlin, qui est Agathe Monpays?

Sa nomination a fait grand bruit. Elle s'appelle Agathe Monpays et vient d'être nommée directrice générale du géant Leroy Merlin en France, du haut de ses 28 ans. La jeune femme remplace ainsi Thomas Bourdet, 51 ans, qui vient de rejoindre le comité de direction d'Adeo, la maison mère de l'enseigne de bricolage détenue par la famille Mulliez, également à la tête des enseignes, Kiabi, Boulanger ou encore Auchan.

L'annonce a été faite par le groupe cette semaine et n'a cessé de faire réagir. Mais alors qui est Agathe Monpays?

Une carrière à l'international au sein du groupe

C'est en 2016 qu'elle obtient son diplôme en école de commerce au sein de l'IESEG à Lille. Elle démarre en tant qu'alternante au sein du groupe textile Happychic (Bizzbeee, Brice et Jules), et c'est fraîchement diplômée qu'elle démarre la même année en tant que cheffe de secteur chez Leroy Merlin à Valenciennes dans le nord de la France. Le dénominateur commun des expériences professionnelles d'Agathe Monpays? Elles ont toutes été effectuées dans des enseignes appartenant à la famille Mulliez.

C'est en 2020, qu'elle est choisie pour diriger un magasin à Tourcoing, devenu "sous son impulsion, pionner sur les transformations omnicanales", comme le précise le communiqué publié par le groupe.

Par la suite, Agathe Monpays poursuivra sa carrière à l'international mais toujours chez Leroy Merlin. En 2022, elle est nommée directrice générale de l'enseigne de bricolage pour la Grèce et Chypre.

C'est le 1er septembre 2023, que la jeune femme prendra la tête de l'enseigne et leader du bricolage qui ne compte pas moins de 30.000 salariés et 10 milliards d'euros de volume d'affaires. C'est aussi l'enseigne la plus fréquemment citée parmi celles préférées par les Français selon les études d'opinion.

Népotisme, un profil et une nomination qui ont alimenté de nombreuses rumeurs

Un parcours qui force le respect mais qui n'a pas manqué de faire réagir. Dans le sillage de la bonne nouvelle en nommant une jeune femme à un tel poste et en changeant ainsi le profil stéréotypé d'un homme d'une cinquantaine d'années, des rumeurs se sont formées.

En effet, après l'annonce de sa nomination, des suspicions de népotisme, soit le fait d'avantager un ami ou un membre de sa famille, ont été évoquées sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Car nombreux sont ceux qui ont fait le rapprochement entre sa carrière au sein du groupe et un possible lien de parenté avec la famille Mulliez, considérée comme l'une des plus grandes fortune du pays.

Des rumeurs qui ont été vérifiées et démenties par la famille, mais également par différents médias, comme La Voix du Nord ou encore Libération. Les deux médias ont en effet assuré qu'Agathe Monpays n'avait aucun lien de parenté ou autre avec les Mulliez.