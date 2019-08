80 employés, des collaborations avec Renault et Engie... Qui est Tequilarapido, agence de communication niçoise qui fête ses 30 ans

Derrière les façades décorées en trompe-l’œil de la place Garibaldi, on imagine des notaires et autres avocats en costume-cravate. De privilégiés particuliers. Des cabinets de comptables, des thérapeutes, des acteurs du monde politique local. Des murs blancs, des moulures, de grands voilages, du mobilier très classique. Un univers sobre et élégant. Niçois.

L’habit ne fait pas le moine.Et l’esthétisme de la place azuréenne ne fait pas l’ambiance des bureaux de tequilarapido. Au numéro 6, on la joue pepsy dans des locaux structurés pour coller à la peau de ceux qui l’animent et de ce qui y est développé. Ils sont aujourd’hui 80 à (sur)booster l’agence de communication née il y a 30 ans au numéro 2 de la même place. Et qui rayonne à l’international.

équilibre vie pro / vie perso

Il réfléchit. "J’ai environ 19 ans de tequila..." Quand même. Toufik Lerari sourit. Il a intégré la société en mars 2000 à l’issue de sa formation à Skema business school. En 2005, alors qu’ils étaient sept ou huit, il en prend les rênes.

"Les fondateurs se séparaient, il fallait reprendre en main le destin de cette entreprise et lui donner une nouvelle dynamique." L’actuel président-directeur général n’est pas de ceux qui se dérobent face à un défi. "Entre 2006 et 2007, on a accéléré la digitalisation de nos offres. Et on a commencé à toucher quelques grands comptes, comme Renault ou Suez. Le succès de certaines collaborations en amenant d’autres..." Tequilarapido déploie ses ailes et grignote franchement le marché parisien.

L’agence nécessite plus d’espace. En 2008, elle se déplace au 6.