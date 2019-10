5 raisons d’aller au Village des sciences

«On a l’impression d’être plus intelligent, ici, non ? » Boutade de l’un des très nombreux visiteurs, hier, au Village des sciences et de l’innovation organisé par la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, l’université Nice-Côte d’Azur et le Sophia Club Entreprises. Et c’est vrai que grâce à l’enthousiasme des participants, organismes de formation et de recherche, associations, start-ups et entreprises, le rendez-vous, qui fête ses cinq ans, comble tous les curieux de science et de technologie. La clé du succès ? Plus de 80 stands, des démonstrations, des animations et des ateliers réservés aux plus jeunes et aux adolescents qui cherchent une voie ou une formation. Avec au fil des éditions, une préoccupation grandissante autour du développement durable et de la prévention des risques. Vous avez encore tout cette journée pour ramener votre science au Palais des congrès de Juan-les-Pins, de 10 heures à 18 heures. Et c’est gratuit.

1Des ateliers pour les petits génies

Faire un concours de robots et apprendre à créer un logiciel, ça tentera certainement plus d’un ingénieur en culottes courtes. C’est l’un des nombreux ateliers proposés aux plus jeunes, invités à suivre un parcours « kids ». Il y a l’univers fascinant des robots, bien sûr, avec le désormais célèbre Nono de l’association Pobot, des initiations à la programmation, mais aussi la découverte des planètes, des plantes qui ont mis au point un système de défense, etc. Attention : pour certains ateliers, il faut s’inscrire !

2 Et des animations pour tous

Programmation de robots, par exemple pour surveiller l’intérieur d’une maison, création d’application, réglage d’un mini-drone… autant d’activités que chacun peut découvrir au fil des stands qui forment le village. Certains espaces ont beaucoup de succès. C’est le cas du stand Renault qui présente des essais de véhicules autonomes. Pas pour de vrai, hélas, mais en visionnant une vidéo qui explique tout sur cette innovation développée à Sophia Antipolis. Le véhicule de demain, autonome, est l’un des challenges de la technopole. Et, en attendant l’auto sans pilote, on peut se pencher sur le covoiturage grâce à la start-up sophipolitaine Ridygo scity.coop qui a innové avec des chèques covoiturage dématérialisés. Vous covoiturez ? Votre patron prend en charge le trajet réellement effectué.

3Et la nature dans tout cela ?

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », disait Rabelais. Comment prendre conscience de son environnement, avec sa biodiversité, hélas mise à rude épreuve ? Comment mieux le protéger ? En apprenant à le connaître ! C’est l’objectif des intervenants réunis autour du développement durable et de la gestion des risques. À découvrir, ainsi, « l’univers au-dessus de nos têtes » avec le Groupement astronomique populaire de la région d’Antibes (Gapra), la formation de la Terre, le mécanisme des séismes, la biodiversité marine… sans oublier le rôle primordial des abeilles, dont la santé est en danger, et aussi, grâce à l’Inra, la façon dont les plantes s’adaptent, ou tentent de s’adapter, au changement climatique. « Fascinant », comme dirait un certain M. Spock.

4Des conférences et des films

Ce sont des conférences mais, au Village des sciences et de l’innovation, on préfère parler de causeries. Il s’agit de privilégier les échanges. Les thèmes sont riches et variés, chacun peut donc y trouver un centre d’intérêt, et même, plusieurs. Cela va de la 5G au véhicule de demain, connecté et autonome, en passant par l’espace et notre quotidien…

5 Sauvez un beau patrimoine !

Le pavillon Henri Chrétien a besoin de votre aide. Mais quel est donc ce lieu ? Il s’agit de l’un des bâtiments qui appartiennent à l’observatoire de Nice et a été créé par Charles Garnier, sur le mont Gros. On l’aperçoit au pied de la grande coupole blanche. La fondation du patrimoine lance une souscription publique pour rénover le site qui accueillera bureaux et bibliothèque pour les chercheurs. Il s’agit de redonner son lustre à la façade et à la toiture, classées Monuments historiques. D’une pierre deux coups : on aide la recherche et on sauvegarde un patrimoine (www.fondation-patrimoine.org)