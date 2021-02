5 questions pour tout comprendre à la guerre entre Veolia et Suez

C'est quoi une OPA?

Une offre publique d'achat est une proposition d'acquisition en argent comptant des parts des actionnaires dans une entreprise donnée.

Une OPA peut être jugée amicale, si elle se fait de concert entre l'entreprise qui achète et celle ciblée, ou hostile, si elle se fait contre l'accord de l'entreprise visée.

Dans le cas de Veolia et Suez, elle est donc hostile alors même qu'Antoine Frérot, le PDG de Veolia, avait promis de ne pas en arriver à ce point il y a quelques mois. "Suez a multiplié au cours des quatre derniers mois les actions destinées à faire obstruction à la proposition d’offre de Veolia", justifie le groupe.

L'intention d'OPA déposée par Veolia, si elle est validée dans les prochaines semaines par les autorités de la concurrence, devrait prendre entre douze et dix-huit mois. Il est donc encore possible pour les deux parties de négocier pour retirer cette démarche.

Pourquoi Veolia souhaite racheter Suez?

En rachetant Suez, Veolia souhaite devenir un "champion mondial" dans les services à l'environnement, dont le marché est estimé à 1.400 milliards d'euros par an.

Que ce soit dans le traitement de l'eau potable, du recyclage des déchets ou de la gestion de l'énergie, les services avec des préoccupations environnementales représentent un marché ouvert dans lequel le mastodonte souhaiterait renforcer sa position et l'aider à peser davantage sur le marché. Veolia y voit un moyen pour développer son secteur de l'innovation afin de rendre ses services plus attrayants et écologiques pour les collectivités.

Réunies, les deux entreprises pèseraient quelque 41 milliards de dollars et seraient, de loin, le leader mondial dans le secteur, même s'ils ne représentent même pas 5% des parts de marché.

Pourquoi ça bloque?

Suez présente plusieurs raisons pour expliquer ces refus de tomber dans le giron de Veolia.

L'entreprise déplore une démarche "inutile" car il s'agit de "deux grands groupes leaders dans leur métier, avec une très forte présence en France et un fort développement à l'international, complètement au cœur des enjeux qui sont devant nous".

Elle argumente aussi sur des raisons "destructrices", notamment pour l'emploi. La nature de l'activité des deux groupes créerait automatiquement des doublons dans les emplois, donc des licenciements potentiellement nombreux parmi les 90.000 employés de la firme.

Destructeur également pour la concurrence. "Ensemble, les deux entreprises représentent aujourd’hui près de 44 % du marché de l’assainissement collectif et 50 % du marché de l’eau en France", rappelait en novembre le Sénat. Afin de ne pas se retrouver en situation de monopole sur le marché français, Veolia s'est engagée à céder le secteur de l'eau de Suez au fonds d'investissement Meridiam. Mais avec une concurrence affaiblie, le gouvernement craint, entre autres, une hausse des tarifs de l'eau en France.

Quelle est la position de l'état?

Sur le principe, l'Etat n'est pas opposé à l'idée d'avoir un "champion mondial". La fusion "fait sens" a même déclaré Jean Castex en septembre. Mais le gouvernement ne "croit pas au mariage de force" et réclame un accord entre les deux parties. "Une opération de cette ampleur ne peut réussir que si elle est amicale", insiste Bruno Le maire, très engagé sur le sujet.

Il demande aussi des garanties à Veolia sur les questions de l'emploi et de la concurrence. "Je suis là pour faire respecter des règles et construire avec l'ensemble des acteurs économiques français un capitalisme qui soit responsable, durable, et respectueux des salariés. Parce que les risques aujourd'hui ils concernent l'emploi, la concurrence....Et vous ne pouvez lever ses risques que dans un cadre amical, en discutant et en dialoguant", a poursuivi le ministre de l'Economie. "Le capitalisme français ne peut être la guerre de tous contre tous."

"On nous a clairement répondu que l'Etat jouerait son rôle au niveau de l'Autorité des marchés financiers. On les sent vigilants et impliqués sur comment Veolia va se comporter", a indiqué après avoir été reçu à Bercy Franck Reinhold von Essen, secrétaire du comité d'entreprise européen, auprès du Figaro.

Si l'Etat à un droit de regard en tant qu'actionnaire et jette un œil attentif à la question, il se retrouve souvent impuissant. D'ailleurs, à l'automne, il s'était opposé, en vain, à la vente des parts d'Engie à Veolia.

Les mois, voire les années, à venir entre les deux géants promettent une vive tension car la bataille ne fait que commencer.