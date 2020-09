43e matinale économique: la collectivité peut-elle être créative?

Save the date. Pour la 43e matinale économique, animée par Virginie Atlan, directrice de la Maison de la Métropole Nice Côte d'Azur et Région Sud, et Denis Carreaux, directeur des rédactions de Nice Matin, voici la question qui sera posée aux invités: La collectivité créative est-elle un nouveau concept ou bien une utopie? Organisée par la Région Sud et la Métropole Nice Côte d’Azur, au siège de Nice-Matin à Nice ce jeudi 17 septembre de 10h 30 à 12h30, six intervenants se partageront la réponse à cette question:

1. Anthony BORRE, Premier Adjoint Ville de Nice

2. Jean-Pierre SAVARINO, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie

3. Charlotte WALHAIN-VIBERT, Fondatrice de la Parenthèse

4. Ludovic PARISOT, Directeur Régional, ENGIE Relance verte ? concrètement ?

5. Frédéric FAUCOUNEAU, Président, Fondateur Karroad

6. Cedric MESSINA, Président Groupe My Coach

Quel est le rôle d’une collectivité dans la relance économique? Comment peut-elle favoriser les initiatives innovantes? Encourager les acteurs économiques du territoire et les inciter à produire ensemble? Des questions plus que jamais d'actualité. Pour suivre la Matinale:

@MatinalecoATLAN #MatinaleEco