"La bipolarisation de la société crée la violence": l'économiste Maya Bacache-Beauvallet de passage dans la région pour évoquer les inégalités sociales

Elle fait partie des nouvelles recrues du Cercle des économistes depuis le printemps dernier. Normalienne et professeur à Télécoms Paris, Maya Bacache-Beauvallet, qui pose régulièrement ses valises au Brusc, à Six-Fours-les-Plages, dans la famille de son mari – l’arrière-petit-fils du sculpteur bien connu des Varois Paul Landowski – a participé début juillet aux Rencontres économiques d’Aix-en-Provence(1). Elle nous parle des inégalités sociales, l’un de ses champs de recherche, et du développement de la fibre, qu’elle suit de près en tant que membre du collège de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse).

L’Arcep est au cœur de chantiers d’envergure, encore aujourd’hui?

Oui, nous venons d’octroyer les enchères de la 5G. Nous sommes aussi chargés de résoudre les différends entre opérateurs et de donner les règles du jeu. Aujourd’hui, le vrai enjeu, en particulier dans la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est la saturation du réseau, davantage sollicité en été avec l’afflux de touristes. La 5G permet de décongestionner. Parmi les solutions, il y a aussi la possibilité de mutualiser les antennes, pour éviter que cela crée des mécontentements dans le voisinage de ces dernières. On sait aussi qu’un consommateur sur deux utilise le réseau mobile y compris à domicile, plutôt que de basculer sur le Wi-Fi.

L’utilisateur est souvent livré à lui-même?

Oui, il existe des boxes de plus ou moins bonne qualité. L’Arcep ne régule pas le marché de détail, mais il existe une plateforme intitulée "J’alerte l’Arcep", à disposition du public, et nous discutons avec les associations de consommateurs.

Quel autre enjeu majeur?

La bascule du réseau historique en cuivre vers la fibre. Sur le fond, c’est positif, car la fibre est quatre fois moins coûteuse en énergie et son débit est meilleur. Mais aujourd’hui, une personne sur deux est toujours en ADSL, sur ce réseau cuivre. Comment étendre la fibre à l’ensemble du territoire? Il y a aussi une question de coût pour le consommateur. Mais nous pensons que le marché va se réguler. La France est le pays qui a les tarifs de télécommunications les plus bas. Le frein pour le passage à la fibre, dans l’esprit des gens, c’est surtout l’installation elle-même et la qualité. Quand ils voient des installations avec énormément de câbles enchevêtrés, ils craignent qu’il y ait une dégradation du service. C’est pourquoi l’Arcep a mis en place la règle selon laquelle il ne doit pas y avoir plus de deux sous-traitants sur un chantier. Nous avons aussi poussé la formation des installateurs; un label est en cours d’élaboration. Les opérateurs ont enfin accepté la mise en place d’un système de compte rendu avec photos, pour attester des travaux réalisés.

Vous avez beaucoup travaillé sur les inégalités sociales. Quel regard portez-vous sur les pillages de magasins qui ont eu lieu lors des émeutes?

Pour moi, c’est le résultat de la bipolarisation de la société, autrement dit la disparition de la classe moyenne. Autrefois, lorsqu’une innovation faisait disparaître ou évoluer certains métiers, on disait aux gens: "Ne vous inquiétez pas, nous allons vous former pour changer de métier." Et cette promesse a fonctionné tout au long des XIXe et XXe siècles. Le volume de travail n’a pas baissé, malgré la mécanisation. Mais avec le numérique, c’est plus compliqué, car il fait disparaître des métiers de la classe moyenne. Les métiers peu qualifiés, comme ceux de l’aide à la personne, ne sont pas menacés par le numérique, contrairement à ceux du droit, de l’analyse, du marketing, de la médecine prédictive…

Ce qui signifie qu’il ne reste que deux classes sociales?

Oui, on a une partie de la population très riche et très qualifiée, et une autre occupant les métiers de service, et rien entre les deux, pas de transition. Alors que la société dans laquelle nous vivons est fondée sur un consensus social qui s’appuie sur l’existence de la classe moyenne. L’exemple type d’une société polarisée, c’est celle des États-Unis, avec des quartiers très riches et, pas très loin, d’autres quartiers très pauvres, abandonnés des services publics et de l’intégration économique. Et on sait très bien que si la situation individuelle compte, l’environnement dans lequel elle s’inscrit peut être favorable soit à l’opposition au système, soit à son intégration.

Cela se traduit nécessairement par de la violence? Le rôle des réseaux sociaux a aussi beaucoup été évoqué…

Il y a, dans la violence, un désir de se faire entendre. Il y a une question de redistribution: il faut redistribuer différemment. Il est vrai que les algorithmes ont pour but de vous ramener vers ce que vous appréciez sur les réseaux et ne favorisent pas la diversité, mais ce ne sont pas les réseaux qui créent la violence, c’est la bipolarisation. C’est ce problème-là qu’il faut affronter. Sinon, on est confronté à une crise démocratique. D’ailleurs, la polarisation se retrouve dans la vie politique.

1. Les Rencontres économiques d’Aix-en-Provence, qui ont rassemblé, du 7 au 9 juillet, 7.000 personnes et ont été suivies par 500.000 internautes, se sont conclues par un "Manifeste pour un nouveau pacte social", reposant sur cinq engagements: réintégrer dans les 5 ans le million et demi de jeunes exclus du système scolaire, intégration d’un parcours de formation qualifiante dans les contrats de travail; augmenter de 10% en 10 ans le taux d’emploi des seniors; mise en place d’un engagement citoyen de 3 mois pour les jeunes; contrôle de l’efficacité de la dépense publique.