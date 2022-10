Vous cherchez une activité pour ce dimanche? Rendez-vous à la villa E1027 et au Cabanon de Le Corbusier à Roquebrune-Cap-Martin

Juste derrière, Liv est en train de revoir et de corriger son Cabanon en Lego. "Elle le personnalise..." souffle l’animateur. C’est ce qu’ils préfèrent et c’est aussi une façon de vraiment s’approprier l’œuvre. À côté, deux grands garçons transforment la E1027 en bunker. Pourquoi pas... Créer, c’est la liberté.

"Attends, je ne crois pas que ce soit cette pièce-là..." Marie et June, 9 ans, ont le nez dans une tablette, mais pour la bonne cause: elles fabriquent une grue motorisée. Hyperconcentrées, impossible de les détourner.

"Nous essayons toujours qu’il y ait une continuité entre les ateliers et l’histoire des œuvres architecturale présentes sur le site." Elisabetta Emina Gaspard, guide-conférencière anime l’espace avec enthousiasme. Elle attend justement le retour d’un groupe parti visiter la ville E1027 et le Cabanon de Le Corbusier.

Si les enfants sont plus doués que les parents? Oh oui! Ça ne fait pas un pli. Sébastien Léone, de Bicks 4 Kids, rit: "C’est notamment parce qu’ils sont très imaginatifs!" Devant lui une table pleine de Lego et, tout autour, des petites mains agiles qui s’affairent. Des bâtisses miniatures naissent, les unes après mes autres, sous le regard admiratif des adultes.

Les familles pourront également visiter la villa 1027 d’Eileen Gray et le Cabanon de Le Corbusier, à 10 heures et à 14 heures. Attention, les places sont limitées. Pensez à réserver.

C’était le baptême du feu pour la guide Francesca Menchimelli: hier, elle devait s’adresser aux enfants! Choisir les bons mots, les anecdotes les plus parlantes, les images amusantes. Parler de la "très sérieuse Eileen Gray", sans jamais la rendre antipathique. Faire de la découverte de ces bijoux architecturaux une petite aventure familiale pleine de relief.

"On peut attendre ma maman? Parce que, tu sais, moi je n’ai que quatre ans et demi!" Le plus petit bonhomme de la troupe s’est avéré être aussi le plus curieux de tous. "Dans une maison comme celle-ci, on ne doit pas..." "Voler!" Rires. Le blondinet n’a pas fini d’animer la visite. Francesca rebondit: "Oui, c’est vrai, on ne doit pas voler et on ne doit pas... toucher!"

Et mieux vaut le préciser, dans la villa E1027 ou dans Le Cabanon, on a tous envie d’ouvrir les placards, les tiroirs, d’actionner les très beaux interrupteurs anciens ou de rédiger un mot sur le bureau incliné de Jean Badovici, architecte - et propriétaire - avec lequel Eileen Gray a érigé cette maison-bateau, vue mer.

Au moment où la guide enfile son gant blanc pour manipuler le mobilier signé Eileen Gray, une fillette fronce les sourcils: "Qu’est-ce que tu fais? Ah! C’est pour ne pas abîmer!"

Des fresques murales aux couleurs vives. Des plafonds teintés, à la Mondrian, des coins et des recoins, il n’en fallait pas moins pour retenir l’attention des bambins et des préados. Fascinés, attentifs, ils ont même eu droit à une pause créative. L’équipe de Cap Moderne avait préparé des feuillets avec des jeux à réaliser sur site. Histoire de focaliser encore un peu plus leur attention sur quelques éléments clés. Ce qu’ils ont préféré? La "cabane", bien entendu.

"C’était trop petit pour mettre une cuisine? Mais comment ils mangeaient alors?" Le blondinet a l’œil aiguisé! Le Corbusier et sa femme déjeunaient à L’Étoile de Mer, le restaurant de Thomas Rebutado, propriétaire du terrain sur lequel le Cabanon a été érigé. Ils y accédaient par une porte dérobée. Malin! Et tellement plaisant quand on est un enfant...