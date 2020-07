Voici nos idées de sorties sur la Côte d'Azur ce vendredi

Charme italien et French cancan à Vallauris

Impossible de ne pas tomber sous le charme italien de la voix de Claudio Barroero… Accompagné de ses quatre danseuses, le chanteur aux racines transalpines et à la technique vocale imparable présente ce soir son spectacle Memory’s à l’espace Grandjean de Vallauris.

La promesse d’une plongée au cœur des incontournables des chansons française et italienne, ponctuée par du French cancan. Le show d’une heure et demie est organisé dans le cadre de la Fête des paysans et de la Saint-Sauveur.

Spectacle Memory’s. Aujourd’hui, vendredi 31 juillet, à 21 h.

Espace Grandjean, à Vallauris. Entrée libre. Rens. 06.03.42.99.43. www.vallauris-golfe-juan.fr

Trio jazz à Monaco

La formation jazz de l’Orchestre des carabiniers du prince transportera le public monégasque dans une ambiance bossa-nova dès 19 heures, dans le splendide cadre de la roseraie Princesse-Grace.

Un concert d’une heure et demie permis par la Direction de l’aménagement urbain qui prévoit, au cours de cette saison estivale, l’accueil de différents événements culturels dans des jardins publics de Monaco.

Concert du trio jazz de l’Orchestre des carabiniers du prince. Aujourd’hui, vendredi 31 juillet, à 19 h.

Roseraie Princesse-Grace, à Monaco. Gratuit. Rens. www.monacoinfo.com