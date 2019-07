Voici le programme des animations estivales sur le port Hercule

Apprendre de ses erreurs n’est pas donné à tout le monde, mais il semblerait que la mairie de Monaco ait retenu la leçon.

Monégasques et vacanciers regrettaient l’année dernière un manque d’activités et de zones ombragées sur le quai. Qu’ils soient rassurés. Le port Hercule se refait une jeunesse cette saison: réaménagement de l’espace, nouvelles animations, plus de fraîcheur. On vous dit tout.

Un nouvel espace fraîcheur

Premier changement qui ne passe pas inaperçu, l’installation de quinze pergolas sur le quai, commandée sur mesure par la ville.

"Un véritable aménagement a été pensé. Toute la végétation a été changée, les pergolas sont là pour apporter le rafraîchissement et une zone d’assises pour les promeneurs. Le kiosque du Nautique a aussi connu des modifications, il y a désormais des tables et des chaises", explique le maire, Georges Marsan.

Tout a été conçu pour améliorer l’expérience des familles. Notamment pour les activités sportives pour les enfants.

Une piste de karting pour petits et grands

Précédemment située au parking des Pêcheurs, la piste de karting refait son apparition sur le bitume du port cette année. Clivio Piccione, ex-pilote monégasque et gérant de Kart Indoor Monaco, ne cache pas sa joie d’être de retour: "On a commencé ici en 2012, donc on est très heureux de revenir ici. En plus cela nous permet d’avoir encore plus d’espace".

Un circuit accessible dès le plus jeune âge, "les plus petits modèles peuvent être conduits dès l’âge de 3 ans", confirme Clivio. De quoi susciter des vocations.

Outre la piste de karts électriques, le carrousel est également présent cet été. "L’année dernière, les parents ou grands-parents nous ont dit qu’il n’y avait pas grand-chose pour divertir les enfants. Cette saison, entre le carrousel, le karting, les manèges et les pistes de basket et de padel, il y a de quoi faire", se réjouit le maire.

Le Grimaldi Forum sur le port

S’ajoute à cela un quizz sur l’exposition Dali, Une Histoire de la Peinture, dans le cadre du partenariat entre la mairie et le Grimaldi Forum. D’ailleurs, si vous êtes passé par le port ces derniers jours, vous avez sûrement dû apercevoir une sculpture géante de la moustache de Dali, devenue le lieu incontournable des selfies en tout genre. "Nous pensons avoir répondu à toutes les attentes de la population monégasque", conclut Georges Marsan.

Vous l’aurez compris, le port devient un véritable lieu de vie pour cette saison estivale. Petits et grands pourront en profiter jusqu’au 25 août.

Les terrains de basket et padle attendus