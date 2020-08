Voici 5 idées de balades à vélo du littoral au haut pays

3. Vers San Remo, la dolce vita avec la piste cyclable

Si vous êtes sensibles au charme de la dolce vita, ce parcours en Riviera ligurienne devrait vous plaire!



À partir du village d’Ospedaletti et jusqu’à San Lorenzo al Mare, la piste cyclable de la Rivera Dei Fiori traverse une ancienne voie ferrée. Tout au long du parcours, des panoramas somptueux – tant du côté français que du côté italien – se dessinent tout près des plages. La piste a été superbement aménagée en voie cyclable et elle est totalement séparée des automobilistes.



Sur l’asphalte, les cyclistes côtoient des familles en "rosalie" des piétons ou des rollers. Pas question donc de la jouer étape du "Tour de France" et il vaut mieux pédaler tranquillamente...



La ville charmante ville de San Remo se situe à mi-chemin de la piste et offre la possibilité de faire une pause pour le savoureux expresso ou la pause gelato. Les boutiques de locations de vélo sont nombreuses et se trouvent tout au long de la piste cyclable.



Plus d’infos sur le site Internet: www.pistaciclabile.com

4. Au départ de Gorbio, une vue inédite depuis le Mont Gros

Cette balade à vélo, facile d’accès et familiale (faible dénivelé), permet de réaliser une boucle et de profiter d’un panorama inédit sur l’ensemble du pays mentonnais comme les villages de Castellar, Sainte-Agnès ou plus bas, Menton, Roquebrune et le Cap-Martin. Le parcours VTT s’effectue en aller-retour sur piste au départ de Gorbio.



De la place du village, célèbre pour son orme géant planté en 1713, il faut prendre la petite route menant au bureau de poste, longer un lavoir, puis la chapelle Saint-Roch et gagner le cimetière (balisage blanc et rouge du GR 51).



Puis, il faut rejoindre la croix de Muratore (441 m) avant d’atteindre le col de la Coupière (450 m). Par un petit sentier utilisé par les parapentistes, la balade permet d’atteindre rapidement la cime du

Mont Gros (686 m).



Plus d’infos sur www.randoxygene.departement06.fr

5. Balade dans les oliviers à Breil-sur-Roya avec le circuit de la Lavina

Très facile, le circuit de la Lavina de Breil-sur-Roya est une boucle sur piste ou route goudronnée.Cet itinéraire dans les oliviers permet, notamment, de découvrir quelques monuments d’art roman parmi les plus anciens des Alpes-Maritimes comme le clocher Saint-Jean, Notre-Dame-du-Mont ou la chapelle de la Madone-des-Grâces.



Pour rejoindre le parcours en VTT, il faut, partir du village de Breil-sur-Roya et passer sous le pont du chemin de fer. Il faut ensuite suivre les balises numérotées 7, 8, 131,132,126 et 120).



Plus d’infos sur www.randoxygene.departement06.fr