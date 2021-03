VIDEO. Tandoori, poivre Timut, safran de Taliouine... Cet Azuréen déniche pour vous des épices d'exception

Normand d’origine, Franck va devenir Parisien pour travailler dans des agences de publicités. Puis, il décide de s’installer dans le Sud pour "changer d’air". Son attirance pour les épices lui reste dans un coin de la tête. Pendant vingt ans, il va mûrir son projet. Il commence par construire une maison éco climatique (en bois hautement isolé) qui lui servira d’atelier à épices. Un an après, en 2018, il crée son entreprise pour les particuliers. À travers elle, il veut s’orienter vers des épices d’exception, celles qui sont moins faciles à dégoter mais qui ne ressemblent à aucune autre.

Pour Franck, l’objectif est de "trouver ces épices et trouver qui les produit". Son site d’e-commerce va connaître un succès fou. Son affaire marche si bien qu’en 2020 il s’ouvre aux professionnels avec sa société Elettaria. Aujourd’hui les commandes affluent. Les clients de Franck sont friands du fameux "quatre épices" comme du mélange citronné Sumac ou de l’incontournable cacao cosse. Des merveilles que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Un métier passion, entre voyage et rencontre

Les 140 références en épices de Franck sont le fruit de nombreuses années de recherche: "J’ai fait tout un travail de sourcing pendant des années." Pour trouver, comparer et référencer ces perles rares, Franck a fait le tour du monde.

"En amont, ce sont des années de voyages et de rencontres", reconnaît-il. Impliqué et curieux, c’est lui qui se rend régulièrement dans les pays et au plus près des coopératives et parfois, des agriculteurs. Hors des sentiers battus et des épices bon marché, il va se rendre dans les champs pour être au plus près des produits qu’il vendra.

Un besoin essentiel: "Je vais voir les femmes qui récoltent le safran au Maroc. C’est magnifique et ça me permet de découvrir comment ça se passe". Des voyages qui lui serviront ensuite d’inspiration pour créer ses mélanges d’épices. "Il faut l’œil, le nez et le goût", concède-t-il.

Autodidacte, il a appris par lui-même ces associations. Mais il reconnaît que cette tâche "demande une rigueur au quotidien pour savoir comment on assemble les épices". Un travail d’orfèvre qui lui correspond. Franck est méticuleux et perfectionniste. Sur un grand cahier, il a répertorié toutes ses recettes de mélange. Des secrets bien gardés qui font son authenticité et sa réputation.

Un savoir-faire de qualité

Grâce à son expertise, Franck peut dénicher des épices d’exception. Et jusque dans son atelier il va en prendre soin. "On est des artisans. Je suis dans le suivi quotidien de toutes les tâches qui nous entourent", précise-t-il. Ici, tout est fait à la commande. Les épices sont laissées entières ou moulues puis ajoutées à des mélanges. "On assemble les graines, et ensuite on moud en deux temps pour ne pas faire chauffer l’épice", précise le gérant. Résultat : une épice fraîche qui vous fera voyager à plusieurs centaines de kilomètres.

Ces épices ont déjà conquis de nombreux chefs comme Samuel Victori des Agitateurs ou encore Thomas Hubert d’Olive & Artichaut, à Nice. Il faut dire que les épices de Franck sont labellisées biologiques et écocert. Ses labels lui permettent à la fois de garantir un produit de qualité mais aussi de favoriser le commerce équitable: "J’achète plus cher ces produits à travers les coopératives mais ça permet aux gens qui travaillent dans ces pays d’avoir un peu plus d’argent".

Une contribution importante pour celui qui "fait toujours attention" à ce qu’il consomme. Dans son métier passion "addictif", Franck ne veut pas tomber dans l’industriel pour ne pas assembler des poudres et baisser en qualité: "Si on faisait ça, on perdrait toutes les qualités organoleptiques de nos produits", reconnait-il.