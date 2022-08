Venez tester: la plage Li rateta à Nice s’ouvre à tous le samedi 6 août

Les mômes ne sont plus chez eux à la plage Li Rateta! Sur cette concession exploitée par la Ville de Nice, à Poincaré, où chaque journée estivale est dédiée à l’enfance et à la jeunesse version tonique, voilà que les 16 ans et plus ont débarqué. Chaque samedi. Pour vivre un Vital’Ete dans tous ses états.

Musclé!

L’édition 2022 de ce programme, organisé jusqu’à fin août (les samedis 6, 13, 20 et 27) par les AnimaNice de la ville, fait des vagues. Au sens propre. Sophie a terminé sa séance de pilates. Corps bien gainé. Nombril aspiré par la colonne vertébrale. Direction "Surf Paradise". Un dispositif aquatique en circuit fermé simulant une vague au sommet de laquelle il faut tenir, les pieds posés sur un surf. Pas évident. Même avec un moniteur. En tout cas, c’est top pour la proprioception et les muscles profonds. Et après ce passage éclaboussant, Sophie se dirige au cours de zumba pour suivre la chorégraphie de Jean-Frédéric Bérard, directeur de l’Animanice Notre-Dame. Au final, quelques centaines de calories bien larguées et le plein de bonheur.

En toute sécurité

Trop bien Vital’Eté! Richard, 45 ans, confirme: "J’en suis à ma deuxième semaine. En deux matinées, j’ai pratiqué catamaran, kayak, paddle, surf. C’est très rigolo. Si j’avais été ado, j’aurais passé mon été ici car la bonne humeur y est constante. On nous explique bien comment maîtriser une discipline, toutes les activités sont encadrées, et pour la technique et pour la sécurité." En effet, entre les disciplines, la surveillance de baignade, le sauvetage en mer, une vingtaine d’agents se relaient sur la plage du lundi au samedi.

Pour tous

Qui peut faire sa cure de Vital’Eté? "Tout le monde", rassure Jennifer Salles, elle aussi dans le feu de l’action. L’adjointe en charge des AnimaNice et des solidarités raconte ces festivités toniques: "C’est la deuxième année que nous proposons, chaque samedi, ce programme pour les actifs. Soit sur la plage Li Rateta soit en extérieur. Ici, la formule permet aux parents de venir avec leurs enfants qui, eux, sont pris en charge de leur côté."

On ne s’ennuie pas

Youcef Selatni, coordonnateur des activités physiques et sportives à la direction enfance et animations, détaille ces disciplines, partagées entre sable (car on en a mis sous les pattes des rateta), galets et bitume: "De nombreuses activités nautiques comme kayak, paddle, catamaran, gym en piscine, voile surf, plus de la marche rapide, de l’urban circuit training sur la Prom, pilates et stretch, de la zumba..."

Une variété à vivre avec, en prime, le lien social. "On est complets tous les samedis, rajoute le prof de pilates et de zumba, sans doute grâce à ce mélange de terrestre et d’aquatique dont on n’a pas l’habitude dans les AnimaNice. En plus, on profite d’un site exceptionnel et de vibrations excellentes."

Beaucoup découvrent, comme Julie: "C’est top, même si on n’est pas en vacances. On apprend des choses avec des professionnels et nos enfants peuvent s’amuser à côté de nous. Et en plus, on a les douches. C’est vraiment sympa."

Avec les souris, pas questions de faire les lézards!