Venez rencontrer la célèbre autrice Katherine Pancol ce week-end à Toulon

Elle sera à n’en pas douter, une présidente solaire. Trop heureuse de retrouver le public à la faveur de la Fête du livre du Var, qui ouvre ce vendredi 17 novembre, place d’Armes à Toulon. "C’est formidable, c’est un grand bain d’amour. Les gens viennent vous voir, se rappellent les noms des personnages, des scènes, Et se dire que ce l’on a inventé a touché des milliers de gens…" Katherine Pancol, journaliste devenue autrice depuis la parution de son premier roman, "Moi d’abord", paru en 1979. "Il était vraiment autobiographique ce premier roman. Après, j’ai appris à construire des personnages, des histoires…" C’est dans ses lectures d’ailleurs qu’elle a appris, dit-elle, à écrire un roman: "Je me promenais dans un univers familier. Je savais comment monter une histoire, comment camper un personnage, comment faire évoluer des situations…"

La lecture, elle est tombée dedans enfant: "J’ai beaucoup, beaucoup lu enfant. C’était un univers parallèle où je me sentais très bien. À force de lire, j‘ai appris comment raconter des histoires, j’ai été curieuse des mots, c’était mon univers à moi l’écriture."

Son premier souvenir de lecture? "Sans famille" d’hector Malot. "Je devais avoir six ans, se souvient l’autrice. Je lisais lentement mais je lisais. Ma mère était institutrice, elle m’a appris à lire et à écrire très tôt."

Saga familiale dans le Bordelais

Depuis 1979 donc, Katherine Pancol publie un roman tous les deux ans environ. 40 ans qu’elle nous fait partager la vie de ses héros ordinaires, elle compte aujourd’hui parmi les écrivains français les plus lus dans le monde.

Son nouveau roman, "La mariée portait des bottes jaunes", plonge les lecteurs dans une grande saga familiale qui prend racine dans un vignoble bordelais. On suit India et Louis deux enfants qui passent d’une vie modeste à la vie de château… Et tout ce qui va avec dans une grande famille fière de son vignoble et de ses ancêtres.

Comment est née l’idée de ces nouvelles pages d’histoires? "Je ne sais pas l’expliquer. incèrement…" Même si, à lire les remerciements, on comprend combien le processus a longtemps cheminé dans son esprit. Il a pris son temps pour donner le meilleur. Comme un vin de garde.

"S’il y avait des raisons, on n’écrirait pas comme ça. L’écriture, c’est une histoire de désir, pourquoi vous aimez quelqu’un, pourquoi vous voulez aller quelque part… Vous voyez?"

Elle s’astreint à une certaine discipline lorsqu’elle écrit mais "j’écris parce que j’en éprouve le désir. Je ne me force pas à le faire. "

Les idées lui viennent "comme ça…", elle les explore et leur fait jouer la musique des mots. Des maux aussi: "Ce qui m’intéresse, c’est l’infiniment petit qui se passe entre les gens et qui provoque des mouvements infiniment grands. Les petites éraflures qui provoquent des gros chagrins, par exemple. Tout ce qui se passe entre les gens qu’on ne voit pas toujours, ces faits qui sont pourtant marquants pour tout le monde. Tout le monde a souvenir d’une phrase qui l’a blessé ou d’un événement qui paraît anodin et qui en fait, constitue l’infime déflagration."

Colette à l’honneur

La présidente de la Fête du livre du Var 2023 savoure aussi de voir Colette mise à l’honneur. Colette, qui avait une maison dans le Var, à Saint-Tropez. "C’est une gourmandise Colette, souligne Katherine Pancol. On ne lit pas un livre, on mange une barre de chocolat. C’est une boîte de bonbon. Les hauteurs, les sensations, le quotidien revu par Colette, c’est magnifique."

La présidente sera aux côtés du président du Département Jean-Louis Masson cet après-midi lors de l’inauguration de la manifestation. L’autrice aura l’attention de ses lecteurs jusqu’à dimanche après-midi: "Ce qui est important a-t-elle écrit dans son message que l’on peut lire sur le site Web de la Fête du livre, c’est de servir le livre, de donner aux gens l’envie de lire…" Et aux jeunes pousses surtout: "e sais, pour voir autour de moi, que les enfants qui lisent sont plus libres et plus indépendants que les autres. Vous n’avez pas besoin d’une prise, d’une liseuse. Vous partez avec votre livre sous le bras, vous vous asseyez sous un arbre et vous vous plongez ailleurs… C’est un voyage gratuit!" Quand on sait lire, on ne peut pas s’ennuyer.

Savoir+

"La mariée portait des bottes jaunes", de Katherine Pancol aux éditions Albin Michel.

745 pages. 24,90 euros.

Fête du livre du Var les 17,18 et 19 novembre, de 10 à 19h Place d’Armes à Toulon. Entrée gratuite.