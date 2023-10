Stands de maquillage, soirées DJ, atelier lecture... Voici le programme des festivités pour Halloween à Monaco

Toujours aussi populaire auprès des plus jeunes et des adolescents, la fête anglo-saxonne d’Halloween est devenue une date spéciale en Principauté que beaucoup attendent avec impatience.

Atelier lecture

Lundi 30 octobre à 14 h 30, à la salle À Fàbrica: la séance de lecture saura effrayer les enfants de 5 à 7 ans avec le conte Potion et sorcière (en collaboration avec La Valise à histoires).

Activités et animations spéciales Halloween

Mardi 31 octobre, à l’Espace Lamartine, spécialement décoré pour l’occasion.

À 10h30: fitness rythmé sur le thème "Mercredi" (Famille Adams).

À 12 h: repas à thème pour les +60 ans au restaurant seniors A Pignata

À 12h30: step endiablé

De 18h à 23h30: soirée Halloween avec maquillage (18h-20h) et DJ à partir de 19h30.

L’Espace Lamartine est ouvert aux Monégasques, résidents et jeunes scolarisés en Principauté à partir de 16 ans.

Grand Jeu d’Halloween

Mardi 31 octobre de 14 h à 17 h, au Parc Princesse Antoinette. Les enfants les plus courageux à partir de 6 ans sont invités à venir participer à la 13e édition du Grand Jeu d’Halloween au Parc Princesse Antoinette, organisé par les équipes de La Boîte de Jeux. Déguisements bienvenus et bonbons et frayeurs à la clé ! En complément cette année, un stand de maquillage ravira les plus jeunes.

Gratuit sur inscription sur place entre 14h et 16h.

La "Halloween Party"

La soirée Halloween de l’année dernière, qui donnait suite à une proposition des collégiens dans le cadre de la 5e édition du Projet Communal Junior, avait connu un vif succès auprès des jeunes.

La "Halloween Party" sera de retour cette année à l’Espace Léo Ferré, le mardi 31 octobre 19h à 23h en soirée, pour les scolaires et résidents de la Principauté de 11 à 17 ans (tranche d’âge élargie cette année). À l’instar de l’an dernier, un DJ mettra l’ambiance et les jeunes immortaliseront leur soirée grâce à un PhotoBooth. Déguisements bienvenus! Préventes du lundi au vendredi de 9h à 17h).

À noter: chaque résident ou scolaire de la Principauté peut être accompagné d’une personne hors Monaco de la même tranche d’âge (présentation d’un justificatif obligatoire). Dans ce cas, les places de l’ayant-droit et de l’accompagnant devront être achetées et retirées en même temps.

Tarif: 20 euros (boissons et candy bar illimités)

Boutique du Jardin Exotique

Jusqu'au mardi 31 octobre, un atelier ludique et créatif est proposé par les équipes du Jardin Exotique.

Au programme: création d’un attrape-rêve et décoration sur des pots en terre cuite "spécial Halloween". L’occasion de s’y rendre en famille, du lundi au vendredi de 9h à 16h.

Tarif: 25 euros (plantes et matériel inclus).

Grand Jeu au Centre Botanique

Mardi 31 octobre de 19h30 à 21h30, un grand jeu est organisé dans les allées et serres du Centre Botanique pour les "grands" enfants à partir de 8 ans, animé par La Boîte de Jeux.

Gratuit et ouvert à tous les enfants scolarisés ou domiciliés à Monaco à partir de 8 ans.

"Holy Wins" (la Sainteté Victorieuse)

Mardi 31 octobre de 20h à minuit, à la paroisse Sainte-Dévote. Lors de cette soirée d’adoration eucharistique, les participants pourront choisir une carte à l’effigie d’un saint au dos de laquelle ils pourront écrire leurs intentions de prière.

Ils pourront ensuite les porter avec des bougies de dévotion jusqu’au pied de l’autel.

À l’issue de cette soirée d’adoration, les intentions de prières seront portées à un monastère de religieuses moniales afin de continuer de porter ces intentions.

Loin des ténèbres trop souvent invoquées pour Halloweeen, Holy Wins est une lumineuse fête de tous les Saints.

Cette soirée sera animée musicalement par le Mouvement des Jeunesses Catholiques de Sainte-Dévote.