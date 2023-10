Comment sont sécurisés les manèges de la Foire attractions de Monaco?

Aussi rarissime soit-il, l’accident d’un manège et sa médiatisation ont un impact négatif retentissant sur la profession de forains, même à des centaines de kilomètres du fait divers. "Cet été, il y a eu un accident dans le sud, on l’a ressenti jusqu’en Alsace. Les gens ne retiennent que l’aspect dramatique et deviennent plus frileux, témoigne Carole Vancraeyenest, gérante du bateau de pirates à la Foire attractions de Monaco. Le risque zéro n’existe pas évidemment, mais cela s’applique aussi à la voiture, au vélo, au train, à l’avion… Les manèges et la foire, c’est toute notre vie donc on a une conscience professionnelle hors norme. La sécurité est optimale! On est très contrôlés car les autorités nous demandent beaucoup de choses."

En Principauté, justement, à quelles exigences doivent se soumettre les forains avant l’ouverture au public?

De l’inscription auprès de la mairie de Monaco au passage d’organismes agréés et d’une commission technique, les contrôles demeurent nombreux. "Selon moi, Monaco est l’endroit où on doit rendre le dossier administratif le plus complet", estime Sam Paillon du manège Play Ball, côté Rascasse. On fait le point.

Les étapes avant l’ouverture au public

"On sélectionne les forains en fonction de la confiance qu’on a en eux. On veut être certain de la qualité des manèges, tant sur le plan esthétique que sur leur sécurité et entretien", résume Olivia Novaretti-Paulmier, cheffe du service animations à la mairie de Monaco.

Plusieurs papiers sont ainsi réclamés par les autorités: la faisabilité électrique, les assurances à jour, les contrôles techniques de sécurité mais aussi un plan sur les points de calage… "C’est tout ce qui est lié à la stabilité. Ca, on ne nous le demande qu’à Monaco", précise Martin de Chamas, propriétaire de Méga Dance.

Une fois le dossier validé et le manège érigé sur un emplacement défini et calibré, la Socotec est missionnée par la mairie pour vérifier que le montage demeure aux normes, s’assure que les observations formulées dans les rapports de contrôle technique ont fait l’objet de mesures correctives.

"Le volet électrique est aussi vérifié pour éviter tout risque d’électrocution pour le personnel et les clients", poursuit Sam Paillon.

La documentation réglementaire est également passée à la loupe pour repérer d’éventuelles falsifications de documents.

Pour autoriser l’ouverture de la foire, une commission technique (services du gouvernement princier, sapeurs-pompiers et Sûreté publique) passe le matin même pour une ultime vérification. "Elle vérifie que tout est aux normes, que, par exemple, les extincteurs ne sont pas périmés, que les branchements de gaz sont aux normes", explique Olivia Novaretti-Paulmier.

Les manèges à sensations plus scrutés que les autres

Selon la catégorie des manèges, la fréquence du contrôle technique peut varier. Ceux de catégorie 3, en l’occurrence les manèges à sensations fortes, sont vérifiés annuellement.

Mais le contrôle peut s’avérer encore plus drastique, à l’instar d’Extazy, une attraction de haute voltige. "Il y a une boîte noire dans l’armoire électronique avec 500 heures de fonctionnement. Une fois ce quota dépassé, soit tous les six mois, on a 20h pour se mettre en conformité et faire venir le constructeur hollandais KMG, détaille Thierry Bakouche, le gérant. Il contrôle tout. S’il y a une anomalie, le manège part aux Pays-Bas. À Paris, j’ai eu un souci mécanique sur une pièce centrale du moteur donc j’en ai profité pour faire une grosse maintenance chez eux de plus de 35.000 euros. La sécurité a un prix. Personne ne s’imagine le coût que cela peut représenter…"

Les manèges de catégorie 1 et 2, eux, doivent faire réviser tous les trois ans. Outre cette obligation réglementaire, certains forains profitent de chaque coupure annuelle pour remettre en état leur manège. "Mon mari fait la peinture, change ce qui est abîmé, les ampoules, les grimpettes, les barrières. Quand on redémarre la saison, le manège est presque comme neuf", confie Carole Vancraeyenest.

Pendant la foire

Outre les aléas météorologiques qui peuvent nécessiter la fermeture de manèges voire de la Foire tout entière (lire ci-dessous), les forains gardent un œil alerte en toutes circonstances. "On fait attention à ne pas dépasser la limite maximale, qu’un acheteur ne donne pas un ticket à une femme enceinte ou à un enfant qui n’aurait pas l’âge", confie Carole Vancraeyenest, aidée de son personnel, de ses caméras de sécurité et d’un bouton rouge à portée de main pour stopper net le manège. "Je touche du bois, je n’ai jamais eu à l’utiliser".

Le matin, avant d’accueillir ses premiers clients, Thierry Bakouche inspecte son manège pendant 45 minutes. "Je vérifie les points qui pourraient être défaillants, je teste le manège plusieurs fois, je vérifie que les barrières ferment bien", explique-t-il.

Idem pour Sam Paillon qui, après 22h, quand le manège tourne sans musique pour ne pas gêner le voisinage, en profite pour écouter tourner la douce mécanique de son Play Ball. "On peut entendre toutes les spécificités. On connaît par cœur nos manèges, alors c’est pratique."

Thierry Bakouche a l’œil rivé sur la station météo. Photo Jean-François Ottonello.

Installé dans la cabine de l’Extazy, Thierry Bakouche a l’œil partout. Sur les boutons qui propulsent le manège à 40mètres de hauteur, sur son personnel qui installe les clients en sécurité, sur la caisse avec laquelle il rend mécaniquement la monnaie, et enfin sur une station météo.

"Une éolienne m’indique la force du vent. Dans la notice du constructeur, je peux tourner jusqu’à 80km/h. Mais dès qu’il souffle à 35km/h, j’arrête le manège car personne ne nous avertira si, d’un coup, il y a une rafale à plus de 80km/h. Idem lorsqu’il y a de fortes pluies et des éclairs dans le ciel", justifie-t-il.

Ce vendredi après-midi, alors qu’Eole faisait des siennes, Thierry Bakouche a appliqué ce principe de sécurité à Extazy mais aussi à son manège voisin, Aviator, dans lequel les clients tournoient (tranquillement) dans des chaises à 40mètres de hauteur. "Ça ne sert à rien de fonctionner quand les conditions ne sont pas réunies, à part que cela peut mettre les clients en insécurité."

Une perte de chiffre d’affaires, certes, mais qui reste dérisoire en comparaison à un accident, lequel briserait une réputation bâtie sur plusieurs décennies.

À tout moment, si les conditions météorologiques se dégradent sérieusement, les autorités monégasques peuvent décider de la fermeture totale de la Foire Attractions. Vendredi dernier, alors que les Alpes-Maritimes et Monaco étaient en alerte rouge "pluie-inondation", l’ouverture de 14h a été décalée à 17h30.