Un nouveau parc inauguré samedi sur les bords de la Bévéra à Sospel

Le pré Tardivo n’est plus. La mairie de Sospel a inauguré, hier matin, à 11 heures, un nouvel espace de jeux, de fitness et de détente sur les bords de la rivière. Situé à quelques pas du stade communal et du skate parc, le "parc de la Bévéra" propose un large choix d’activités à destination des petits et grands.

Ce nouvel espace de loisirs, livré avant l’été, dispose d’une aire de jeux pour les enfants, un espace de fitness, des tables de pique-nique, de ping-pong et de teqball (un sport combinant football et ping-pong). Mais aussi des bancs, un rocher d’escalade artificiel, ainsi qu’une promenade aménagée de nouvelles plantations que les Sospellois ont déjà eu l’occasion d’arpenter librement.

Un espace intergénérationnel

Pour le maire, Jean-Mario Lorenzi, comme pour son équipe, il était important d’offrir à la population un espace intergénérationnel, près du cœur du village, qui encourage la pratique sportive et la mixité sociale.

"C’était une promesse de campagne", a rappelé l’élu qui, depuis 2021, s’emploie à réaménager le pré Tardivo, racheté il y a plusieurs années par la commune.

Il aura fallu trois ans d’investissements et un petit coup de pouce des collectivités locales pour sortir de terre le projet. La Ville de Sospel a en effet pu compter sur l’aide financière de l’État, de la Région, du Département et de l’association des maires des Alpes-Maritimes pour réaliser les travaux. Coût final de l’opération: 192.000 euros TTC.

Un investissement qui a déjà fait ses preuves, selon Jean-Mario Lorenzi. "Aujourd’hui, a déclaré l’édile, l’espace ludique connaît une fréquentation importante et remplit pleinement son rôle".