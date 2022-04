"Un jeu, c’est fait pour vivre, pour être partagé". A Nice, Patrick propose ses quelque 2.000 boîtes de jeux de société à la location

Deux boutiques de vente font aussi de la location

À Nice, deux autres boutiques proposent des jeux de société à louer. Mais leur activité principale reste la vente. Le premier à avoir amené le jeu de société en terres niçoises est Jean-Sébastien, de JSST jeux (Jeux super sympas pour tous), il y a dix ans. Son magasin propose environ 700 références. « J’en ouvre 30 à 50 par an pour les tester. Une fois déballées, je ne les vends plus. Donc je les loue », justifie-t-il.

Il estime que, depuis une dizaine d’années, le jeu de société s’est largement démocratisé. « Ce n’est plus l’apanage du geek. Les gens découvrent qu’il y a autre chose que le Monopoly », indique-t-il. Comme Patrick et Julien (lire ci-dessus), il compte beaucoup de famille dans ses clients. Mais aussi des couples et des passionnés.

"Je fais de la pédagogie"

Le petit dernier, c’est Yoann. Qui a ouvert Planète jeux, boulevard Raimbaldi, en septembre. Il a 200 jeux à la location, qui peuvent s’utiliser sur place ou chez soi. Comme Jean-Sébastien, il confirme un engouement pour les jeux depuis dix ans. « Beaucoup de mes clients ont entre 18 et 35 ans. C’est toute une génération qui a grandi avec le ludique et, devenue adulte, veut continuer à jouer. Ou, s’ils sont parents, gardent un regard bienveillant sur le jeu qui permet aussi de décrocher des écrans », avance-t-il.

Toutes les semaines, il reçoit environ 20 références pour satisfaire des clients de deux ans et plus. « Je fais aussi de la pédagogie. Certaines personnes sont rebutées par les jeux de société, parce qu’il faut lire les règles et que ça peut paraître ennuyeux. Or, il ne faut pas s’arrêter aux a priori », défend-il.

Les retrouver

JSST jeux, au 8 rue d’Alger à Nice. Ouvert du mardi au samedi, de 10 heures à 19 heures.

Plus d’infos : 04 89 08 02 65 ou sur son site Internet. Sa page Facebook et son compte Instagram.

Planète jeux, au 33 boulevard Raimbaldi à Nice. Ouvert du lundi au samedi, de 10 heures à 19 heures.

Plus d’infos : 04 97 08 38 51. Sa page Facebook et son compte Instagram.