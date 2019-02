Un groupe mythique du rap français au salon Magic en mars prochain

"Dans la pop culture, il y a le manga, l'animation, le jeu vidéo, le cosplay, le cinéma. Mais il y a aussi la musique. Le groupe IAM, ce sont des personnalités qui adorent cet univers. On est très fier de les accueillir", justifie Hervé Trouillet, directeur artistique.

Après Kavinsky en 2016, Orelsan en 2017 et Mai Lan en 2018, les organisateurs frappent encore un beau coup avec la venue du groupe marseillais.

Les rappeurs feront d'ailleurs partie du jury du concours international de cosplay où pas moins de seize challengers venus de quinze pays différents, lesquels incarneront des personnages costumés, seront en concurrence.

"C'est bien d'avoir un jury éclectique et pas que de professionnels du cosplay, admet Cédric Biscay, patron de Shibuya Productions. Il faut rappeler que IAM a fait une chanson Sad Hill. Et nous, on a fait un film sur Netflix intitulé Sad Hill Unearthed. On est raccord.

Sad Hill est le fameux cimetière espagnol où a été tournée la scène mythique du western " Le Bon, la Brute et le Truand " en 1966.