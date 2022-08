Un disque vinyle de reprises pour se sentir comme à la Plage Mademoiselle Gray de Cannes

Un objet culte, tel qu’on pensait de ne plus en voir, ni en écouter, il y a encore quelques années. Mais le retour des platines à la vente est un signe qui ne trompe pas: les disques vinyle, au grain de son incomparable, sont à nouveau à la mode! Et à la plage du Gray d’Albion, on surfe sur cette vague cet été, avec la sortie de sa propre galette 33 tours!

"L’idée, c’était d’embellir la marque Mademoiselle Gray, notre plage ouverte il y a trois ans, avec un album musical. Au début, on avait pensé à un CD, mais on a très vite opté pour le vinyle, avec un retour aux sources des années 1990 ", explique Jean-Philippe Vanthielt, directeur mélomane de l’hôtel Gray d’Albion, à l’initiative du projet.

Sur la couverture, une jeune femme en ombre chinoise qui effleure son chapeau, sur fond sablonneux à feuille de palmier. Ambiance vacances pour atmosphère vintage qui sied tout à fait à la plage bohème et branchée du groupe Barrière. Les morceaux? Un savant mixage du tube, des "covers" réinterprétés ou réarrangés par des artistes locaux, au sein du nouveau label cannois MFF (Music For Freedom) de Bruno Cheno, qui s’est lui-même attaqué à la reprise du fameux Tandem gainsbourien, avec Clarisse Picot pour Vanessa Paradis.

Voix féminines et chansons françaises

"On a travaillé sur cet album durant tout l’hiver, avec le parti pris d’avoir 80% d’artistes féminine et 70% de chansons françaises", ajoute Philippe.

L’affaire s’annonce d’emblée explosive sur le dance-floor avec La Grenade, le hit de Clara Luciani revu et corrigé par Pierrine Burgarella et Georges Reyes (un ancien Gipsy King). Ma Benz (NTM) trouve la voix de Clémentine Gillot, Caroline (MC Solaar) celle de Kate Yvorra, avant l’entraînant Get Lucky (Daft Punk) interprété par Ray Jahden et le jazzy Be Mine.

La face B est du même acabit, avec Facile (Camelia Jordana), J’aime regarder les filles (Patrick Coutin), Sensualité (Axelle Red), Tandem et enfin La plage Mademoiselle Gray, nouvelle adaptation de Vacances in Saint-Tropez remixée par un guest de choix, le DJ star Marc Cerrone, et porté par Marion Rain et Kate Yvorra.

L’hymne de la plage? "Pourquoi pas!"

Et après le concert inaugural du 30 juin, l’établissement balnéaire (où l’on peut trouver le vinyle) pourrait à nouveau fêter ça en musique live à l’arrivée de l’automne. Avant d’autres chansons? Après tout, sur l’album, il est bien précisé volume 1...