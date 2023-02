Un atelier pour découvrir le monde des pierres à Monaco

Dans son univers scintillant, Charlotte Barbotin veut démystifier son métier. Jusqu’au 9 mars, à la galerie Sotheby’s de Monaco, la jeune résidente monégasque de 37 ans combine l’exposition de ses créations avec des ateliers qui lèvent le voile sur la profession, "assez méconnue", de gemmologue. Ces rencontres ont déjà remporté un grand succès. "Des responsables de magasin de luxe comme de jeunes adultes qui se cherchent dans le milieu professionnel y ont assisté." Des clients, également, ont souhaité en savoir plus sur l’ensemble du travail autour de la pierre.

Chez les petits producteurs

La jeune femme au parcours assez atypique prend un grand plaisir à parler de ce métier qu’elle a choisi après une première vie professionnelle dans le management du luxe. "Je suis d’abord gemmologue avant d’être créatrice de bijoux."

Pétillante, Charlotte Barbotin s’attelle à raconter aux participants combien, d’abord, il est essentiel de balayer les idées reçues. "Non, le salaire n’est pas élevé et, non, on ne voyage pas dans le luxe."

Celle qui a été formée à l’école internationale de gemmologie de Monaco durant deux ans, relate avec dynamisme qu’"expertiser et façonner des pierres, c’est d’abord avoir un coup de cœur pour elles".

Pénétrer l’histoire de la pierre

Puis de les connaître sur le bout des doigts, l’activité même du gemmologue. "Être sachant sur les gemmes passe, évidemment, par une formation, mais aussi une rencontre avec les chercheurs de pierres."

Charlotte Barbotin le conseille au cours de ses ateliers avant d’indiquer comment elle se décide pour certaines d’entre elles. La jeune femme se rend directement à la mine. "Car je ne veux pas d’intermédiaire. Sur place, on appréhende la géopolitique, et le marché." C’est aussi un moyen de pénétrer l’origine de la pierre et son histoire.

Avoir l’œil

La gemmologue privilégie les petits producteurs. "Mes pierres, je vais les chercher parfois avec de l’eau jusqu’à la taille et de la boue jusqu’aux genoux." Avec un objectif à l’esprit, ramener avec elle des trésors méconnus. "Pour cela, il faut l’œil." Lors de ses ateliers, Charlotte Barbotin évoque, loupe à la main, la pierre spinelle par exemple et indique les points de brillance. "Cette pierre aujourd’hui a pris de la valeur mais était méconnue encore il y a peu."

Selon la gemmologue, la profession exige aujourd’hui de se démarquer. Ce qu’elle s’efforce d’entreprendre en travaillant des pierres qui sortent des schémas classiques. Présenter en atelier son métier en marge de l’exposition de ses créations est aussi une manière de se distinguer.

Savoir +

L’exposition, qui devait fermer ses portes le 31 janvier, a été prolongée jusqu’au 9 mars. De ce fait, les ateliers se font sur demande, à la Galerie Sotheby’s 20 avenue de la Costa, à Monaco.