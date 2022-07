Tarifs, spécialités... Tout savoir des plages privées de Menton et Roquebrune-Cap-Martin

Siroter un cocktail bien frais sur un transat en bord de mer. C’est probablement l’activité préférée de tout un chacun alors que les températures ne cessent de monter. Mais quelle plage privée choisir pour une journée farniente et détente? Zoom sur les établissements qui bordent la baie de Menton et de Roquebrune-Cap-Martin.

Le Festival Plage

Cette plage privée propose des transats à 23 euros la journée et 21 euros la demi-journée en 1re ligne, 18 euros la journée et 16 euros la demi-journée à partir de la 2e ligne. Parasol compris.

Ici, la spécialité, c’est la paella faite maison. Cuisine italienne et méditerranéenne. Les prix varient de 10 à 32 euros selon les plats. Ouvert tous les jours de 9 heures à 23 heures. N’accepte pas les chèques vacances ni les tickets-restaurants.

Réservations au 04 93 78 23 38. Adresse: 10 promenade de la Mer, 06500 Menton.

Da Mitchou

Le matelas est à 18 euros par personne pour la journée, parasol compris. Côté restaurant, les tarifs se situent entre 15 et 38 euros. Les produits de la mer sont privilégiés, selon l’arrivage. Pas de menu préétabli mais uniquement des suggestions. Mais vous y trouverez également des cocktails originaux comme le "Tagada" ou le "Blue Mitchou". N’accepte pas les chèques vacances ni les tickets-restaurants.

Réservations au 04 93 28 27 56 ou sur leur site internet da-mitchou-restaurant-plage-menton.com. Adresse: 9 Promenade de la Plage, 06500 Menton.

La Pergola

Le prix comprend 2 matelas et un parasol: 40 euros pour la journée, 32 euros pour la demi-journée. Pour un transat: 18 euros à la journée et 14 euros à la demi-journée. Le parasol est en supplément à 4 euros. En cuisine, le chef travaille essentiellement le poisson frais et de la friture. Soirée dansante les samedis et dimanches soir. Ambiance familiale avec jeux pour enfants mis à disposition. Tickets-restaurants acceptés.

Réservations au 04 93 35 44 72. Adresse: 4 Promenade de la Mer, 06500 Menton.

Helios

Les tarifs sont fixés à 38 euros la journée pour 2 matelas et un parasol en 1re ligne. Pas de demi-journée sur cette rangée. 34 euros à partir de la 2e ligne et 28 euros pour la demi-journée. Pour un transat: 15 euros la journée, 17 euros en première ligne, 12 euros pour la demi-journée. Cet établissement propose une cuisine italienne pour se ravitailler entre deux baignades. Plats entre 12 et 30 euros. Ouvert de 11 heures à 23 heures, sauf le dimanche. N’accepte pas les chèques vacances ni les tickets-restaurants.

Réservations au 04 93 35 28 33. Adresse: 7 promenade de la Mer, 06500 Menton.

La Cabane plage

C’est une formule un peu différente. Pour 35 euros la journée et 25 euros la demi-journée, vous disposerez d’un espace de 15 à 20m² comprenant 2 transats, une chaise, une table basse et une table ronde. Un coin VIP est également disponible avec des grands lits doubles ainsi qu’une cabane aménagée (200 euros la journée). Le principe ici: pas de plastique, juste du bois. Ambiance caraïbe. Au restaurant, les prix des plats varient entre 20 et 40 euros. La spécialité: les grillades royales de poissons. Ouvert de 9 heures à 23 heures.

Réservations au 04 93 78 66 07. Adresse: 6 Promenade de la Mer, 06500 Menton.

Sablettes Beach

La journée est à 22 euros par personne et 17 euros la demi-journée en première ligne. Sur les autres rangées, la journée est à 20 euros, 15 euros pour la demi-journée. Le parasol est compris. Possibilité de louer des tentes privées sur demande. Côté restaurant, c’est entre 15 et 25 euros le plat. Cuisine méditerranéenne et asiatique. N’accepte pas les chèques vacances ni les tickets-restaurants. Ouvert tous les jours de 9 heures à minuit.

Réservations au 07 76 14 18 32. Adresse: 2 Promenade de la Mer, 06500 Menton.

La Dolce Vita

Cette plage propose un transat avec parasol à 23 euros la journée en première rangée. 20 euros sur la deuxième, 17 euros à partir de la troisième. Pas de demi-journée. Restauration italienne, carte variée, tarifs compris entre 15 et 30 euros. Plage ouverte de 9 heures à 19 heures.

Réservations au 04 93 35 44 50. Adresse: 15 Promenade de la mer, 06500 Menton.

Le Cocody Sun

Cette plage privée se démarque par ses tarifs attractifs: 16 euros la journée et 9 euros la demi-journée pour deux transats et un parasol. L’établissement souhaite rendre ses services accessibles aux familles. La cuisine italienne est à l’honneur. Il faut compter entre 14 et 36 euros pour y manger. Le plat du jour varie entre 14 et 16 euros. Possibilité de prendre les petits-déjeuners. Accepte les chèques vacances et les tickets-restaurants. Ouvert de 9 heures à 18h30.

Réservations au 07 88 70 76 05. Adresse: 11 Promenade du Cap-Martin, 06190 Roquebrune-Cap-Martin.

L’hippocampe

La journée est à 20 euros pour un transat et un parasol. La demi-journée est à 14 euros. Dans cette entreprise familiale, la restauration y est traditionnelle avec une carte allant de 12 à 32 euros. Vous y dégusterez du poisson, des salades, des fruits de mer… Carte titres-restaurants acceptée. Ouvert de 10 heures à 23 heures sauf le lundi.

Réservations au 04 93 35 81 91. Adresse: 44 avenue Winston Churchill, 06190 Roquebrune-Cap-Martin.

Cala Pulpo

Récemment implanté, cet établissement offre un abonnement à 20 euros par semaine pour un transat, parasol inclus. Le week-end, la journée est à 30 euros, 40 euros pour la 1re rangée.

Les demi-journées sont possibles selon les disponibilités. Serviette rafraîchissante, mini-cocktail et fruits frais servis systématiquement. Décoration d’inspiration grecque, cuisine méditerranéenne. Les plats sont entre 22 et 35 euros. Un service bateau est à disposition sur réservation. Plage ouverte de 9h30à 20 heures.

Réservations au 04 97 14 81 72. Adresse: 125 sentier des Douaniers, 06190 Roquebrune-Cap-Martin.

Riviera Playa

Les tarifs sont à 60 euros la journée pour un bed (lit de 90cm), un parasol et une serviette, 150 euros pour un double bed. Pas de demi-journée.

Côté restauration, la carte est chapeautée par le chef triplement étoilé Mauro Colagreco. Les prix varient entre 25 et 55 euros. Cuisine méditerranéenne et conviviale. Service bateau, voiturier et parking privé.

Plage ouverte de 10 heures à 19 heures. Chèques vacances et tickets-restaurants non acceptés.

Réservations au 04 93 35 75 56. Adresse: 42 avenue Winston Churchill, 06190 Roquebrune-Cap-Martin.

Solenzara

Les deux transats et le parasol sont à 25 euros la journée. Pas de demi-journée. Formule premium à 110 euros pour un double bed et une table au bord de l’eau avec service personnalisé. Cuisine italienne pour égayer vos papilles entre midi et deux. Les tarifs sont compris entre 17 et 35 euros selon vos choix. L’établissement signe un cocktail création: le "Solenzara Sour" à base de bourbon, de jus de citron, de fruit de la passion et de gingembre. Plage ouverte de 10 heures à 19 heures. Chèques vacances et tickets-restaurants acceptés.

Réservations au 04 22 17 03 13. Adresse: 4 avenue Robert Schumann, 06190 Roquebrune-Cap-Martin.

Le Fanal

Ici, c’est 15 euros la journée et 12 euros la demi-journée en 1re ligne. 12 euros la journée et 9 euros la demi-journée sur la 2e. Transat compris. Il faut ajouter 3 euros pour un parasol. Si vous avez une petite faim, vous pourrez profiter d’un menu à inspiration asiatique et méditerranéenne. Le plat phare? Le poulpe grillé à la plancha. Service non-stop et au transat. Il faut compter 30 euros en moyenne par personne. Tickets-restaurants acceptés. Location de paddle à 15 euros l’heure. Plage ouverte de 9 heures à 19 heures tous les jours.

Réservations au 04 93 35 53 80. Adresse: 31 avenue Robert Schumann, 06190 Roquebrune-Cap-Martin.