Sur quelles plages des Alpes-Maritimes et du Var peut-on amener son chien?

Gambader sur le sable ou les galets. Patauger ou nager dans la grande bleue. C’est possible sur certaines plages des Alpes-Maritimes et du Var. Les plages privées ? L’accès aux animaux de compagnie est laissé à la discrétion des responsables. En principe, tenus en laisse et calmes, les chiens ont le droit de ronfloter à côté du matelas de leur maître. Et les plages publiques ? Généralement, à l’entrée des plages, il est indiqué si oui ou non votre compagnon est le bienvenu. Voici celles, où vous pourrez poser parasol et gamelle d’eau.

Dans les Alpes-Maritimes

Menton: plage pour les chiens (à la sortie de Menton en se dirigeant vers l’Italie) et plage du Casino. Roquebrune-Cap-Martin: plage du Golfe bleu (zone à l’Ouest autorisée aux animaux, mais pas le reste de la plage), plage de la Piscine.

Cap-d’Ail: plage de la Pointe des douaniers.

Villefranche-sur-Mer: plage de l’Ange gardien.

Nice: plage de Lenval et plage du Port de Carras.

Saint-Laurent-du-Var: plage du Port (ou plage Maona). Mais attention aux bateaux, très nombreux. Cagnes-sur-Mer: plage de l’Hippodrome.

Villeneuve-Loubet: plage de Vaugrenier (de la Siesta à Marina Baie des Anges).

Iles de Lérins à Cannes: 10 plages sur Saint-Honorat (plages de l’Abbaye, du Fort, du Port, criques de la Trinité, de Saint-Ferréol, de Saint-Caprais, Saint-Sauveur, de Saint-Pierre, de Saint-Michel, de la Tonelle) et 17 sur Sainte-Marguerite (plages de Sainte-Anne, de la Maison forestière, de la Convention, des Pierres Hautes, de la Laoute, Rochers Portet, criques du Dragon, Guérite, du Grand Jardin, du Carbonel, des Myrtes, de la Laoute, des Cattats, Portet, du Four, du Vengeur, de la Batterie).

Dans le Var

Ramatuelle: criques de Pampelonne, de la Douane, plages de Pampelonne, de la Douane, du Cap Taillat, de l’Escalet, de la Bonne Terrasse.

Saint-Aygulf: plage des Esclamandes.

Les Issambres : plage de la Gaillarde Ouest.

Bormes-les-Mimosas: plage de Brégançon.

Saint-Cyr-sur-Mer : calanque du Port d’Alon.

Sainte-Maxime : calanque des plages de la Madrague.

La Londe-des-Maures : plage pour les chiens.

Bandol : Dog Beach.