SENSAS, une expérience sensorielle inédite

Anne-Lise, Milla, Louise, Pierre, Guillaume, Thomas... abonnés à Kids-Matin, le média d'actualité pour les moins de 13 ans du Groupe Nice-Matin, ont eu la chance, mercredi 2 octobre, de participer à l'aventure SENSAS Nice. Cette activité unique invite petits et grands à tester leurs sens tout en s'amusant! Nos abonnés pensaient connaître les 5 sens (la vue, l’ouïe, le goût, le toucher et l'odorat), et pourtant, ils ont été surpris...

Greta, Maître des Sens chez SENSAS Nice, a guidé notre équipe d'abonnés Kids-Matin tout au long du parcours sensoriel. Pendant deux heures, les abonnés ont participé à des ateliers ludiques pour tester leurs 5 sens dans l'obscurité la plus totale. Très courageux, ils ont relevé de nombreux défis en dépassant leurs peurs. Le but du parcours: récolter des fonds pour soutenir une association. Pour chaque épreuve validée, les participants gagnent une amulette. Chaque amulette a une valeur de 10 centimes, qui sont convertis en dons pour une association qui aide les personnes handicapées. Au total, l'équipe Kids-Matin a récolté 10 amulettes, soit un don de 1€ pour l'association AFPJR. Nous avons commencé par quelques photos originales avant de nous plonger dans l'univers SENSAS. Pour les plus courageux, un parcours sur le thème d'Halloween sera disponible à partir du 16 octobre jusqu'au 3 novembre. Frissons garantis.... Découvrons les 5 promesses de l'expérience sensorielle SENSAS. SENSAS Nice

